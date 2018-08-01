مجلس جطو يكشف عن ورزاء وبرلمانيين ورؤساء دواوين يمتنعون عن التصريح بالممتلكات ﻿

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريرة السنوي الأخير2016-2017، أن 10 وزراء انتهت ولايتهم، و 93 برلماني، و 24 رئيس ديوان الوزراء الحاليين، مازالوا يمتنعون عن التصريح بممتلكاتهم التي يفرضها عليهم

شوف تيفي

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريرة السنوي الأخير2016-2017، أن 10 وزراء انتهت ولايتهم، و 93 برلماني، و 24 رئيس ديوان الوزراء الحاليين، مازالوا يمتنعون عن التصريح بممتلكاتهم التي يفرضها عليهم قانون"التصريح بالممتلكات"، رغم انتهاء الأجل القانوني وتمديده في 2017.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 15 فبراير 2010، دخل الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا حيز التنفيذ، إذ أناط بالمجلس الأعلى للحسابات، مهمة إيداع وتتبع ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات.

وفي نفس السياق، يترك القانون، الباب مفتوحا أمام إخضاع أي أشخاص لواجب التصريح بالممتلكات، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمقتضى نصوص قانونية أخرى.

وينص الدستور المغربي، الذي تم تعديله سنة 2011، على أنه "تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات"، في حين يشدد الفصل 158 من الدستور على أنه "يجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها."