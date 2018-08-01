عاجل: بوتفليقة في العناية المركزة و حالتة حرجة جدا.. ﻿

بعد يومين من نشر مصادر إعلامية رسمية جزائرية لخبر نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى سويسرا من أجل العلاج، كشف موقع جزائري في خبر عاجل له، عن تفاصيل مثيرة، حيث أكد على أن الحالة الصحية

"شوف تيفي"

بعد يومين من نشر مصادر إعلامية رسمية جزائرية لخبر نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى سويسرا من أجل العلاج، كشف موقع جزائري في خبر عاجل له، عن تفاصيل مثيرة، حيث أكد على أن الحالة الصحية للرجل الأول بقصر المرادية جد حرجة.

وأوضح موقع "الجزائر تايمز" أن مصدرا من جنيف بسويسرا، أكد له في اتصال معه من داخل المستشفى الذي نقل إليه عبد العزيز بوتفليقة لتلقي العلاج أن هذا الأخير تم وضعه بوحدة العناية المركزة للسرطان في حالة سيئة جدا.

وأبرز الموقع المذكور أن الرئيس بوتفليقة، يعاني من عدة أمراض " القلب و الكلى و الدماغ و المعدة"، مؤكدا نيته في الكشف عن المزيد من التفاصيل بخصوص الحالة الصحية لبوتفليقة.