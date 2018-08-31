بالفيديو والصور.. بنكيران من المقابر إلى قاعة للأفراح بتطوان ﻿

بعد غيابه في الآونة الأخيرة وظهوره فقط في المقابر وبعض المناسبات الخاصة بوفاة وجوه معروفة في الساحة السياسية، ظهر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة

"شوف تيفي"

بعد غيابه في الآونة الأخيرة وظهوره فقط في المقابر وبعض المناسبات الخاصة بوفاة وجوه معروفة في الساحة السياسية، ظهر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، مرة أخرى، أمس الخميس، لكن هذه المرة في حفل زفاف نجلة رئيس الجماعة الترابية لمدينة تطوان والقيادي بحزب العدالة والتنمية محمد إدعمار، والذي أقيم بإحدى قاعات الحفلات المتواجدة بطريق مرتيل.

ونشر محمد إدعمار القيادي البارز بحزب المصباح على حسابه الرسمي بالفيسبوك، مجموعة من الصور التي ظهر بها عبد الإله بنكيران سعيدا، بالرغم من غياب قيادات حزب العدالة والتنمية.

وإلى جانب إدعمار، فقد نشر "فريد التيتي" السائق الشخصي لعبد الإله بنكيران، مقطع فيديو، ظهر به هذه الأخير، وهو يقدم التهاني والتبريك للقيادي بحزب المصباح محمد إدعمار.