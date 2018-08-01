فيديو جد خطير.. أفراد أسرة حصلو شاب كايرسل صور مخلة لختهم ودخل عليها للدار فكازا.. شوفو شنو دارو ليه ! ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة تمكن أفراد أسرة من إيقاف شخص داخل منزل بمدينة الدار البيضاء، تم ضبطه متلبسا بمحاولة ممارسة الجنس مع

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة تمكن أفراد أسرة من إيقاف شخص داخل منزل بمدينة الدار البيضاء، تم ضبطه متلبسا بمحاولة ممارسة الجنس مع شقيقتهم الصغرى البالغة من العمر 18 سنة.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة وخمسون ثانية، قيام أفراد هذه الأسرة بتعنيف الشاب داخل بهو المنزل بعد ضبطه، قبل أن يوجهوا له العديد من الأسئلة، حول الأسباب التي دفعته إلى إرسال صور خادشة للحياء لشقيقتهم.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر الجميع عن صدمتهم الكبيرة، حيث تباينت الآراء بخصوصه بين رافض للطريقة التي تم بها التعامل مع هذا الشاب، وبين مؤكد أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن القيام بها من أجل الحفاظ على "شرف" هذه الأسرة.