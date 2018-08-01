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بعد سعد المجرد.. نجم سينمائي فرنسي متهم بالإغتصاب

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 11:06 بعد سعد المجرد.. نجم سينمائي فرنسي متهم بالإغتصاب | ثقافة و فنون
بعد سعد المجرد.. نجم سينمائي فرنسي متهم بالإغتصاب
وجد النجم السنيمائي الفرنسي جيراد دوبارديو البالغ من العمر 69 سنة نفسه في ورطة بعدما وجهت له تهمة الإغتصاب والإعتداء الجنسي على ممثلة وراقصة عشرينية.

شوف تيفي

 

وجد النجم السنيمائي الفرنسي جيراد دوبارديو البالغ من العمر 69 سنة نفسه في ورطة بعدما وجهت له تهمة الإغتصاب والإعتداء الجنسي على ممثلة وراقصة عشرينية.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية اليوم الجمعة، فإن محامي الممثل الفرنسي ينفي كل هاته الأخبار قائلا أنه متأكد من براءة موكله.

هذا وكانت الشابة قد تقدمت بشكوى لدى الشرطة الفرنسية الإثنين المنصرم، لتفتح النيابة العامة في "إيكس أنبروفانس" تحقيقا تمهيديا على الفور قبل أن تحيل الممثل إلى النيابة العامة في باريس.

وفي تفاصيل الشكاية، كشفت الشابة أنها تعرضت لإنتهاكات جنسية مرتين من قبل الممثل على هامش تمارين غير رسمية لمسرحية.

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ثقافة وفنون شوف تيفي جيرار دوبارديو اغتصاب اعتداء جنسي

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