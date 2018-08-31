ابن كيران:سألتحق بحزب التقدم والاشتراكية ﻿

قال نجل رئيس الحكومة السابق، '' أسامة بن كيران''، أنه ''سينضم لحزب التقدم والاشتراكية، وبعد ذلك سيستقطب والده ''.

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قال نجل رئيس الحكومة السابق، " أسامة بن كيران"، أنه "سينضم لحزب التقدم والاشتراكية، وبعد ذلك سيستقطب والده ".

وكتب ابن كيران الابن في تدوينة على حسابه الفايسبوكي، متسائلا: هل يمكن أن أكون أخ ورفيق؟ قبل أن يضيف أنه " قبل أربعة أو خمس سنوات(مباشرة قبل دخول الأحرار للحكومة) بعد انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة، كنت في بيت الوالد(عبدالاله بن كيران) وكان حاضرا سي نبيل بنعبد الله وسي العنصر، وقلت للوالد لولم أكن عضوا في البيجيدي، لانضممت للتقدم والاشتراكية"، مضيفا "طبعا سي العنصر معجبوش الحال"

قبل أن يسترسل، "دابا واقيلا سأنضم لحزب الكتاب، وبعد ذلك سأستقطب الوالد".

ويعيش التحالف الاستراتيجي بين حزبي "العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية"، أزمة تهدد الأغلبية الحكومية، بعد حذف منصب كتابة الدولة في الماء، الذي كانت تتولاه الوزيرة التقدمية" شرفات أفيلال"، دون التشاور مع الأمين العام لحزب الكتاب، ولا مع الأغلبية المشكلة للحكومة، "التقدم والاشتراكية"، مما أثار استياءا وغضبا في صوف حزب الرفيق علي يعتة.

البيجيدي من جهته وفي بلاغه الصادر يوم الاثنين الماضي، أكد حرصه على الاستمرار في التعاون مع حزب التقدم والاشتراكية، في الوقت الذي من المرتقب أن ينعقد فيه المجلس الوطني لحزب المصباح بتاريخ 15شتنبر المقبل في دورة استثنائية، قبل اجتماع برلمان الحزب التقدمي المرتقب في 22 شتنبر من العام الجاري.