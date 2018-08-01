تطورات جديدة وخطيرة في قضية مقتل أم ووالدتها على يد شاب عشريني ببريطانيا ﻿

تمكنت الشرطة البريطانية يوم أمس الجمعة من القبض على المشتبه فيه الرئيسي في مقتل فتاة وأمها في بلدة سولهيل ببريطانيا الأحد الماضي .

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تمكنت الشرطة البريطانية يوم أمس الجمعة من القبض على المشتبه فيه الرئيسي في مقتل فتاة وأمها في بلدة سولهيل ببريطانيا الأحد الماضي .

وحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز، فإن الموقوف الذي أقدم على قتل الإبنة رئيم العشرينية ووالدتها خولة الأربعينية عن طريق طعنهم بالسلاح الأبيض، يبلغ من العمر 21 سنة.

وأضاف ذات المصدر، أن الشرطة البريطانية عثرت على السلاح الأبيض الذي استعمله القاتل في جريمته كما تم حجز سيارة يعتقد أنه قد استخدمها خلال تنفيذ عملية القتل، وقالت الشرطة إنها ستعرض هذه الأدلة على الطب الشرعي.

وكانت جمعية خيرية بريطانية مستقلة قد رصدت مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني لمن يتمكن من الحصول على معلومات عن الرجل المطلوب في عملية القتل.