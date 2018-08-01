ورطة وزير الصحة: صدمة قوية في قطاع الأدوية والصيدلة بعد تعيين جمال توفيق مديرا لمديرية الأدوية والصيدلة ﻿

صدمة قوية تلقاها قطاع الأدوية والصيدلة بتعيين جمال توفيق مديرا لمديرية الأدوية والصيدلة، حيث عبرت مصادر مطلعة لـ ''شوف تيفي'' عن امتعاضها من اختيار أنس الدكالي وزير الصحة لأستاذه في هذا المنصب رغم

شوف تيفي

صدمة قوية تلقاها قطاع الأدوية والصيدلة بتعيين جمال توفيق مديرا لمديرية الأدوية والصيدلة، حيث عبرت مصادر مطلعة لـ "شوف تيفي" عن امتعاضها من اختيار أنس الدكالي وزير الصحة لأستاذه في هذا المنصب رغم التحذيرات التي تلقاها من عدد من المهنيين، حيث وضعوا وثائق (...) في حق جمال توفيق بين يديه، وحسب مصدر مطلع فإن ابتسام مراس برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي وضعت بين يدي الوزير جميع الوثائق التي تدين المدير الجديد، حيث كان يضغط على المختبرات لتكون زوجته كمستثمرة فيها، وقد طرده وزير الصحة الراحل التهامي الخياري في 2001... وقد حذرت جهات أنس الدكالي من مصير الحسين الوردي..والصدمة كانت أقوى لأنها دخلت في إطار صفقة "عطيني نعطيك" بين البيجيدي والتقدم والاشتراكية بعد إقالة شرفات أفيلال وإلغاء وزارة الماء، حيث حلت الترضيات عوض الكفاءة.

وأكد مصدر مطلع أن جمال توفيق توفق في حشد لوبي قوي مساند له خاصة حمزة اكديرة رئيس هيئة الصيادلة في المغرب، لحد أنه استدعى سهام مراس أمام إدريس لشكر وحذرها من الهجوم على جمال توفيق، مما دفعها إلى إخراج أدلة الإدانة ضد جمال، فرد لشكر بأنها لديها الحجج فماذا لديه هو للدفاع عن صديقه جمال توفيق.. وأضاف المصدر أن لوبي المساندة جاء أيضا من زوجة المسؤول الجديد التي تشتغل كصيدلية بالقنيطرة ولها علاقات قوية مع بعض الصيادلة في القنيطرة خاصة المنتمون للبيجيدي.. وأثار المصدر باستغراب هذا التأييد في الوقت الذي يعرف الجميع جمال، وقضية سائقه الخاص مع الشيكات .. هذا التعيين حسب مصادر مطلعة خيم بظلال التشاؤم على القطاع، في الوقت الذي تنهج البلاد سياسة المحاسبة والضرب على أيادي المفسدين، وهي السياسة التي تعكسها الخطب الملكية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات.