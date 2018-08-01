نجاة 13 طفل من اشتوكة أيت بها بمخيم صيفي من موت محقق ﻿

نجا حوالي 13 طفلا ينحدرون من إقليم اشتوكة أيت بها من موت محقق، بعد تعرضهم للغرق بأحد شواطئ مدينة العرائش صباح أول أمس إثر سقوطهم في دوامة وحفر مائية.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها



نجا حوالي 13 طفلا ينحدرون من إقليم اشتوكة أيت بها من موت محقق، بعد تعرضهم للغرق بأحد شواطئ مدينة العرائش صباح أول أمس إثر سقوطهم في دوامة وحفر مائية.

وحسب مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، فالضحايا جلهم من إقليم اشتوكة أيت بها، وكانوا داخل مخيم صيفي بمدينة العرائش، منظم من طرف إحدى الجمعيات وبدعم من وزارة الشباب والرياضة، وقصدوا شاطئ "راس الرمل" المعروف ب "بلغروسا" في إطار برنامجهم اليومي من أجل الاستمتاع بالسباحة، غير أن المنطقة التي دخلوا للسباحة فيها لم تكن محروسة، ما عرض حياتهم للخطر، بعدما جرفتهم الأمواج، وكادت تودي بحياتهم لولا الألطاف الإلهية، وحنكة وسرعة نباهة أحد المؤطرين الذي ينحدر من مدينة بيوكرى، حيث قام بعمل جبار ومضني، واستطاع بمهارته في السباحة أن ينقذ جل الأطفال، قبل أن يختفوا عن الأنظار.

هذا، وجرى نقل الضحايا الثلاثة عشر والمؤطر الذي أصيب بإنهاك جسدي شديد للمستعجلات من أجل تلقيهم العلاجات الضرورية، حيث تم إسعاف 9 أطفال، وغادروا المستشفى في اتجاه المخيم فيما بقي 4 آخرين رفقة المؤطر تحت العناية الطبية إلا حين تماثلهم للشفاء.