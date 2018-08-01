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نقل شرطي تم اعتقاله بسبب رشوة إلى المستشفى بتطوان

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 09:06 نقل شرطي تم اعتقاله بسبب رشوة إلى المستشفى بتطوان | مجتمع
نقل شرطي تم اعتقاله بسبب رشوة إلى المستشفى بتطوان
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن شرطيا متهما بتلقي رشوة بمدينة مارتيل، كان يوجد رهن الاعتقال، تم نقله ليلة الخميس الجمعة، من ولاية أمن تطوان إلى مستشفى سانية الرمل لتلقي الإسعافات الضرورية.

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن شرطيا متهما بتلقي رشوة بمدينة مارتيل، كان يوجد رهن الاعتقال، تم نقله ليلة الخميس الجمعة، من ولاية أمن تطوان إلى مستشفى سانية الرمل لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، قررت وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بالمستشفى المذكور، نظرا لخطورة حالته بسبب مرضه بالسكري.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، قد فتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الاثنين 27 غشت الجاري، في مواجهة موظف أمن برتبة ضابط شرطة، يعمل بالدائرة الثانية بمفوضية الشرطة بمارتيل، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت ''شوف تيفي'' به، فقد كانت مصالح الأمن قد توصلت بإشعار من قبل الضحية حول تعرضه للابتزاز المادي من طرف موظف الشرطة، وذلك في مقابل معالجة شكاية تخصه تتعلق بسوء الجوار، قبل أن تقود عملية ميدانية إلى توقيف المعني بالأمر متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 1000 درهم على سبيل الرشوة.

وأكد المصدر ذاته الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدائرة الثانية مارتيل الشكاية رشوة

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