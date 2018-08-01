طقس حار وأمطار رعدية قوية اليوم الجمعة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للمملكة وبالأقاليم الجنوبية، مع طقس نسبيا حار داخل البلاد. وسيظل الجو متقلبا مع نزول زخات رعدية وهبات قوية تحت

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للمملكة وبالأقاليم الجنوبية، مع طقس نسبيا حار داخل البلاد. وسيظل الجو متقلبا مع نزول زخات رعدية وهبات قوية تحت الرعد بكل من المنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسايس، ومن المحتمل بهضاب الفوسفاط، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، وكذا على الواجهة المتوسطية خلال الصباح والليل.

كما سيلاحظ انتشار سحب أخرى منخفضة كثيفة، يحتمل أن تكون مرفوقة بأمطار جد خفيفة ومحلية بالسواحل الوسطى للمحيط الأطلسي وبالساحل المتوسطي، فيما سيكون الطقس غائما وغير مستقر بأقصى جنوب البلاد، مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية، وهبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية، وبالسفوح الجنوبية الشرقية.

وعدا ذلك، ستبقى الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

أما الرياح، فستهب قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومعتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بشمال الأقاليم الجنوبية، وقوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بشرق البلاد، ومعتدلة من القطاع الشمالي بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالجنوب الشرقي، وبالأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و24 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و43 درجة بالجنوب الشرقي، وبالأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، واللوكوس، ومنطقة سوس، وما بين 27 و30 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 30 و35 درجة بالمنطقة الشرقية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وبين طنجة والدار البيضاء، وبين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.