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وزير الصحة يخرج عن صمته بخصوص مرض الكوليرا

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 05:28 وزير الصحة يخرج عن صمته بخصوص مرض الكوليرا | بوليتيك
وزير الصحة يخرج عن صمته بخصوص مرض الكوليرا
قال وزير الصحة أناس الدكالي اليوم الخميس، ''إن التزامات بلادنا مع المنظمة العالمية للصحة تلزم بلدنا، وأي بلد، بالإبلاغ عن أي حالة للكوليرا يتم رصدها''.

شوف تيفي و.م.ع

قال وزير الصحة أناس الدكالي اليوم الخميس، ''إن التزامات بلادنا مع المنظمة العالمية للصحة تلزم بلدنا، وأي بلد، بالإبلاغ عن أي حالة للكوليرا يتم رصدها''.

وذكر بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرمان والمجتمع المدني، أن وزير الصحة أكد في إفادة حول الإجراءات الوقائية ضد ''الكوليرا'' تقدم بها خلال المجلس الحكومي المنعقد بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ''إن التزامات بلادنا مع المنظمة العالمية للصحية تلزم بلدنا، وأي بلد، بالإبلاغ عن أي حالة تظهر، وأنه لغاية اللحظة لم تسجل أي حالة ببلادنا، كما استعرض مجموع الإجراءات المتخذة''.

وأضاف البلاغ أن الحكومة تؤكد في هذا الصدد أنها ''تتابع عن كثب وضعية هذا الوباء في بعض دول المنطقة، وبعد التأكيد بشكل قطعي على عدم تسجيل أي حالة ببلادنا فإن التدابير والإجراءات المعمول بها على المستوى الدولي، كما توصي بذلك المنظمة العالمية للصحة وطبقا لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية التي يعتمدها المغرب، قد تم اتخاذها.''

وأشار إلى أن الحكومة إذ تطمئن المواطنات والمواطنين بخصوص كل الإجراءات المتخذة لضمان السلامة الصحية لمياه الشرب وللمنتجات الغذائية، فإنها تشيد بالمواكبة الإيجابية لوسائل الإعلام من أجل توعية المواطنات والمواطنين وإيصال المعلومة الصحيحة.

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