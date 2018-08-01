 فيديو جد خطير..بغل وانعدام الإنارة يتسببان في مصرع شاب بسيدي قاسم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اندلاع حريق مهول بغابة الرميلات بطنجة ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول بغابة الرميلات بطنجة ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق

فيديو جد خطير..بغل وانعدام الإنارة يتسببان في مصرع شاب بسيدي قاسم | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..بغل وانعدام الإنارة يتسببان في مصرع شاب بسيدي قاسم

مصطفى الخلفي :المغرب عمل على توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية | بوليتيك

مصطفى الخلفي :المغرب عمل على توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية

قاضي التحقيق يطلق سراح الأجودان المتهم بتلقي 500 درهم رشوة بسطات بعد أن سقط في شبكة رقم عبد النباوي | بوليتيك

قاضي التحقيق يطلق سراح ''الأجودان'' المتهم بتلقي 500 درهم رشوة بسطات بعد أن سقط في شبكة رقم عبد

عملية جراحية لكل من لاعبي المغرب الفاسي فراس ولخضر تكلا بالنجاح | مجتمع

عملية جراحية لكل من لاعبي المغرب الفاسي فراس ولخضر تكلا بالنجاح

منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري | بوليتيك

منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ فم الواد بالعيون | حوادث و حقوق

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ ''فم الواد'' بالعيون

المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون حول المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية | بوليتيك

المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون حول المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية

تسعة أسرار في حياة الروائي جورج أورويل: الكاتب العالمي الذي أزعج الجميع | ثقافة و فنون

تسعة أسرار في حياة الروائي جورج أورويل: الكاتب العالمي الذي أزعج الجميع

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

فيديو جد خطير..بغل وانعدام الإنارة يتسببان في مصرع شاب بسيدي قاسم

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 04:31 فيديو جد خطير..بغل وانعدام الإنارة يتسببان في مصرع شاب بسيدي قاسم | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..بغل وانعدام الإنارة يتسببان في مصرع شاب بسيدي قاسم
شهدت مدينة سيدي قاسم، أمس الأربعاء، وقوع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، اصطدم خلال قيادته لدراجة نارية بـ ''بغل''، بسبب انعدام الإنارة بأحد شوارع المدينة.

''شوف تيفي''

شهدت مدينة سيدي قاسم، أمس الأربعاء، وقوع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، اصطدم خلال قيادته لدراجة نارية بـ ''بغل''، بسبب انعدام الإنارة بأحد شوارع المدينة.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر قيد حياته عشرين سنة، كان في طريق عودته إلى منزل أسرته، إلا أن غياب الإنارة عن إحدى الشوارع، جعلته يصطدم بقوة كبيرة بـ ''بغل'' ليفارق الحياة على الفور.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جثة الشاب الهالك تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشاب مدينة سيدي قاسم دراجة نارية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اندلاع حريق مهول بغابة الرميلات بطنجة ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول بغابة الرميلات بطنجة ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ فم الواد بالعيون | حوادث و حقوق

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ ''فم الواد'' بالعيون

وفاة جزار بقسم الإنعاش بمستشفى ابن طفيل تعرض للاعتداء بسيف والرجم في منطقة الفخارة بمراكش | حوادث و حقوق

وفاة جزار بقسم الإنعاش بمستشفى ابن طفيل تعرض للاعتداء بسيف والرجم في منطقة الفخارة بمراكش

خلاف بين صديقين بحي الولفة بالبيضاء يؤدي بأحدهما إلى مستشفى ابن رشد في حالة حرجة | حوادث و حقوق

خلاف بين صديقين بحي الولفة بالبيضاء يؤدي بأحدهما إلى مستشفى ابن رشد في حالة حرجة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطير..شاب كيغامر بحياتو وسط الطريق فكازا | قنوات أخرى
منذ 57 دقيقة

فيديو خطير..شاب كيغامر بحياتو وسط الطريق فكازا

الشاب ميدو لشوف تيفي :الجوكير أغنيتي الجديدة وهاذو هما الفنانة اللي كتبت ولحنت ليهم الأغاني | زووم

الشاب ميدو لشوف تيفي :الجوكير أغنيتي الجديدة وهاذو هما الفنانة اللي كتبت ولحنت ليهم الأغاني

الدكتور التــازي يفجرها..مخاصش المغاربة يــديرو الوشم وها علاش | بــووز

الدكتور التــازي يفجرها..مخاصش المغاربة يــديرو الوشم وها علاش

هكذا يعيش نزلاء دار المسنين بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

هكذا يعيش نزلاء دار المسنين بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

اندلاع حريق مهول بغابة الرميلات بطنجة ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

اندلاع حريق مهول بغابة الرميلات بطنجة ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق

فيديو جد خطير..بغل وانعدام الإنارة يتسببان في مصرع شاب بسيدي قاسم | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..بغل وانعدام الإنارة يتسببان في مصرع شاب بسيدي قاسم

مصطفى الخلفي :المغرب عمل على توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية | بوليتيك

مصطفى الخلفي :المغرب عمل على توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية

قاضي التحقيق يطلق سراح الأجودان المتهم بتلقي 500 درهم رشوة بسطات بعد أن سقط في شبكة رقم عبد النباوي | بوليتيك

قاضي التحقيق يطلق سراح ''الأجودان'' المتهم بتلقي 500 درهم رشوة بسطات بعد أن سقط في شبكة رقم عبد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.