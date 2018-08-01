فيديو جد خطير..بغل وانعدام الإنارة يتسببان في مصرع شاب بسيدي قاسم ﻿

شهدت مدينة سيدي قاسم، أمس الأربعاء، وقوع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، اصطدم خلال قيادته لدراجة نارية بـ ''بغل''، بسبب انعدام الإنارة بأحد شوارع المدينة.

''شوف تيفي''

شهدت مدينة سيدي قاسم، أمس الأربعاء، وقوع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، اصطدم خلال قيادته لدراجة نارية بـ ''بغل''، بسبب انعدام الإنارة بأحد شوارع المدينة.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر قيد حياته عشرين سنة، كان في طريق عودته إلى منزل أسرته، إلا أن غياب الإنارة عن إحدى الشوارع، جعلته يصطدم بقوة كبيرة بـ ''بغل'' ليفارق الحياة على الفور.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جثة الشاب الهالك تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع.