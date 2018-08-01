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قاضي التحقيق يطلق سراح ''الأجودان'' المتهم بتلقي 500 درهم رشوة بسطات بعد أن سقط في شبكة رقم عبد النباوي

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 03:34 قاضي التحقيق يطلق سراح الأجودان المتهم بتلقي 500 درهم رشوة بسطات بعد أن سقط في شبكة رقم عبد النباوي | بوليتيك
قاضي التحقيق يطلق سراح ''الأجودان'' المتهم بتلقي 500 درهم رشوة بسطات بعد أن سقط في شبكة رقم عبد النباوي
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات إطلاق سراح الدركي المتهم بتلقي 500 درهم كرشوة من أحد المواطنين بالمركز الترابي بگيسر التابع لسرية سطات.

شوف تيفي:

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات إطلاق سراح الدركي المتهم بتلقي 500 درهم كرشوة من أحد المواطنين بالمركز الترابي بگيسر التابع لسرية سطات.

وأفادت مصادر إعلامية أنه بعد استنطاق المتهم ابتدائيا تم تحديد جلسة من أجل إكمال البحث التفصيلي.

هذا وقد أطاح عشية يوم الثلاثاء 28 غشت الجاري الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة ''بأجودان'' يشتغل بالمركز الترابي للدرك الملكي بكَيسر بتراب إقليم سطات ، متلبسا بتسلم مبلغ 500 درهم من مواطن.

ووفقا لذات المصادر، فإن اعتقال المتهم جاء بعدما اتصل مواطن بالرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة بالرباط وبلغ عن عملية المساومة التي تعرض لها، وتم ترتيب خطة للإطاحة به في تكتم تام.

وباشرت رئاسة النيابة العامة بالرباط على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات، تضيف المصادر، تنفيذ الخطة المتفق عليها ، بتصوير المبلغ النقدي وأرقامه التسلسلية وتكليف عناصر القيادة الجهوية بالانتقال رفقة عناصر من الفصيلة القضائية ، وظل الجميع يراقبون تحركات الضحية الذي ولج في الموعد الذي ضربه مع الدركي، عصر يوم (الثلاثاء) الماضي، وما أن سلمه الضحية مبلغ الرشوة حتى تدخل الدركيون الذين قاموا بتصفيده واقتياده نحو مقر الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات ، من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي و تقديمه أمام العدالة في حالة اعتقال

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شوف تيفي المغرب قاضي التحقيق سراح المتهم رشوة سطات عبد النباوي

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