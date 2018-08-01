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منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري | بوليتيك

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منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 03:01 منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري | بوليتيك
منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري
تعقد لجنة التجارة الخارجية التابعة للمفوضية الأوربية في هذه الأثناء، اجتماعاتها مع منتخبي جهاتالصحراء، ويتعلق الأمر بـ''الخطاط ينجا'' رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، ونائبة رئيس جهة العيون

شــوف تـيفـي: يـحـيـى الــغليـظ

تعقد لجنة التجارة الخارجية التابعة للمفوضية الأوربية في هذه الأثناء، اجتماعاتها مع منتخبي جهاتالصحراء، ويتعلق الأمر بـ''الخطاط ينجا'' رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، ونائبة رئيس جهة العيون الساقية الحمراء ''فاطمة السيدة''.

ووفق مصادر جد مطلعة، فإن ممثلي ساكنة الصحراء المغربية، يناقشون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في هذا الاجتماع حقيقة استفادة ساكنة الصحراء من اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، حيث يؤكد منتخبو الصحراء على أن 40% من ساكنة الصحراء يستفيدون من العائدات المالية لاتفاقية مصائد الأسماك، بالإضافة لــ 15% من الصحراويين يستفيدون من الاتفاق الفلاحي.

وأكد ممثلو ساكنة الصحراء، على أن الشراكة المتقدمة التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي أسهمت بتحريك العجلة الاقتصادية والتنموية بالمنطقة.

كما أشار المنتخبون عن جهات الصحراء المغربية ''العيون والداخلة''، إلى أن الممثلين الشرعيين لساكنة الصحراء بمجلسي جهة العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، قد عقدا دورتين استثنائيتين للتعبير عن الترحيب ودعم الاتفاق.

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شوف تيفي المغرب منتخبون من الصحراء الاتحاد الأوروبي اتفاق الصيد البحري

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