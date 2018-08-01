 السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ ''فم الواد'' بالعيون ﻿
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السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ ''فم الواد'' بالعيون

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 02:54 السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ فم الواد بالعيون | حوادث و حقوق
السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ ''فم الواد'' بالعيون
أحبط عدد من المواطنين، مساء أمس الأربعاء، طفلة قاصرة من محاولة اغتصاب بشاطئ ''فم الواد'' بمدينة العيون.

شـوف تيفي: الـعيـون

أحبط عدد من المواطنين، مساء أمس الأربعاء، طفلة قاصرة من محاولة اغتصاب بشاطئ ''فم الواد'' بمدينة العيون.

وحسب مصادرنا، فإن شاباً عشرينياً إستدرج فتاة لم تتجاوز من العمر ست سنوات، إلى إحدى البنايات المهجورة لاستغلالها جنسياً واغتصابها، إلا أن الطفلة صرخت بصوت مرتفع فسمع صوتها المارة وقاموا بإنقاذها من يد الوحش الآدمي، وتمكنوا من القبض عليه.

إلى ذالك، وفور علمها، حلت عناصر الشرطة بعين المكان، وتم اعتقال المعني بالأمر إلى مخفر الشرطة قصد التحقيق معه، بينما تم نقل الطفلة إلى مستشفى الحسن بن المهدي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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شوف تيفي المغرب محاولة اغتصاب العيون قاصر فم الواد

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