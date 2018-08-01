المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون حول المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية ﻿

تدارس المجلس الحكومي، خلال الجسلة التي عقدها اليوم الخميس 30 غشت، مشروع قانون رقم 52.18 بتحديد العلاقة بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.

شوف تيفي

تدارس المجلس الحكومي، خلال الجسلة التي عقدها اليوم الخميس 30 غشت، مشروع قانون رقم 52.18 بتحديد العلاقة بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.

وقد تقدم بهذا المشروع وزير الشغل والإدماج المهني، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم، الذي ''يهدف إلى توفير آلية قانونية تنظم علاقة الشغل في القطاعات المذكورة، نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، وتستوعب أعدادا هامة من اليد العاملة، كما تساهم في إبراز التراث الحضاري والثقافي المتنوع والأصيل للمغرب، وذلك بتحديد حقوق الأجراء العاملين في هذا الحقل لاسيما ما يتعلق منها بالأجر والصحة والسلامة المهنية، ومدة الشغل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام العطل، وإنهاء عقد الشغل، والتعويض عن الفصل''.

وأضاف البلاغ أن'' مشروع القانون ينص على المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية؛ وكذا على مقتضيات تتعلق بتسوية الخلافات والنزاعات.

كما أشار البلاغ إلى أن ''مشروع هذا القانون يهدف أيضا إلى تحصين قطاع الصناعة التقليدية ببلادنا وجعله أكثر تنافسية، من خلال ضمان ترويج وتسويق منتوجه بالأسواق الأجنبية في إطار احترام المعايير والقوانين الجاري بها العمل''.

وقد حظي المشروع بمناقشة مستفيضة خلال المجلس وتقرر تشكيل لجنة لتعميق دراسته من أجل عرضه مرة أخرى في مجلس حكومي مقبل.