تسعة أسرار في حياة الروائي جورج أورويل: الكاتب العالمي الذي أزعج الجميع ﻿

الصحافي والكاتب الغزير الإنتاج، جورج أورويل أحد أبرز المؤلفين والكتاب الكبار في اللغة الإنجليزية في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين. مع ببليوغرافيا معلقة وحياة اتسمت بالكثافة، اعتبر من

'' شوف تيفي'' : عبد الله الساورة



الصحافي والكاتب الغزير الإنتاج، جورج أورويل أحد أبرز المؤلفين والكتاب الكبار في اللغة الإنجليزية في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين. مع ببليوغرافيا معلقة وحياة اتسمت بالكثافة، اعتبر من قبل صحيفة '' التايمز'' الكاتب المعاصر الثاني الأكثر أهمية في المملكة المتحدة. نكتشف في ''شوف تيفي'' تسعة أسرار و فضولا لا ينتهي لهذا المؤلف الغريب الأطوار الذي جمع بين الكتابة والعمل الصحفي والشرطة والسفر والنحت في المفاهيم وأزعج الجميع.

1) الاسم المستعار:

ولد الكاتب سنة 1902 في موتيهاري، بالهند المستمعرة السابقة لبريطانيا. وهو ابن ريتشارد والم سلي بلير، متصرف في وزارة الأفيون في الحكومة الهندية، والدته إيدا مابل ليموزين بلير، امرأة تنحدر من أصل بورمي. تم تعميده كإريك آرثر بلير، لكنه قرر اعتماد الاسم المستعار لجورج أورويل في عام 1933 عندما كتب '' أدلفي الجديدة '' حتى لا يزعج والديه.

فكر في مجموعة من الأسماء مثل كينيث مايلز أو هـ. لويس أولويز، ولكنه اختار في النهاية اسم جورج تكريمًا لسيد إنجلترا ولقب أورويل نظرًا لنهر أورويل في منطقة ''سوفولك '' كأحد أكثر الأماكن رمزية في البلاد، إلى جانب التفكير أن اختيار اللقب الذي بدأ بحرف O سيعطي كتبه مكانة أفضل على رفوف المبيعات.

2) المشتغل بالدعاية

يمكن لأي معجب بعمل أورويل التعرف على هوسه بالدعاية والتحكم في المعلومات من قبل الدولة. المفارقة هي أن الكاتب نفسه اشتغل بالدعاية لمدة عامين بالخدمة الشرقية لقناة '' بي بي سي '' خلال فترة الحرب العالمية الثانية. كان عمله من عام 1941 إلى عام 1943 يستند إلى تنفيذ برامج للحصول على دعم الهند وشرق آسيا لجيوش الحلفاء. اعترف الصحافي بأنه أعيدت ترقيته بشكل ممتاز لمساهمته الفعالة، لكنه استقال في منتصف الصراع ليصبح كاتبًا في مجلة '' تريبيون ''.

3) الغرفة 101 الحقيقية

تقع الغرفة 101 من رواية 1984 في فصل وزارة الحب، وفي العمل الروائي يقال إنها كانت تستخدم كفضاء للتعذيب لإخضاع إرادة الضحايا. كانت تلك الغرفة حقيقية، لأن جورج أورويل كان مقره في قاعة المؤتمرات في'' بي بي سي'' حيث لم تتم معاقبة الحاضرين بأقفاص مليئة بالفئران الجائعة ولكن كانت هناك اجتماعات طويلة ومملة استهدفت استنزاف الصحافي.

4) كان مؤمنا بالخرافات بشكل كبير

أولئك الذين تعاملوا في دائرته الداخلية الضيقة يدركون جيدا أن الكاتب كان مؤمنًا بالخرافات وكان يؤمن بصورة عمياء بالسحر الأسود وإمكانية أن تصيب أحدهم ''العين الشريرة''. في أيامه الأولى الخاصة في مدرسة إيتون، أنشأ هو وشريك له دمية ''فودو ''من الصابون تمثل طفلاً أكبر يرهبهم. بعد فترة وجيزة أصيب صديقه بكسر في ساقه ومات من السرطان، وهو ما أرجعه أوريل دائما إلى الدمية. وهكذا شعر بالذنب بقية حياته. في بورما، أثناء خدمته في قوة الشرطة، وشم دوائر زرقاء صغيرة على المفاصل من أجل منع سوء الحظ.

5) العديد من الأسماء لروايته الأكثر شهرة

كانت روايته الشهيرة '' 1984 ''، والتي هي بلا شك أشهر أعمال جورج أورويل ، تمثل تحديًا لمؤلفها. كتبها ما بين 1947 و 1948 ونشرت في العام الموالي، كان من الصعب جدا على الكاتب أن يشرح أنه في ذلك الوقت كان يعاني في تلك المرحلة صعوبة أكبر من مرض السل الذي قتله في نهاية المطاف له.

في البداية تم وضع عنوان الرواية'' 1980''، لتصبح في وقت لاحق '' 1982 '' وأخيرا اختير لها عنوان ''1984''. قام المؤلف بتعديل العديد من الأسماء واختار لها ''الرجل الأخير في أوروبا''. كان ناشر الرواية، فريدريك واربورغ، أوصى في آخر لحظة بتغييره إلى لقب تجاري كبير '' 1984''. لا يزال العنوان اليوم مختلفًا بشأنه، لأنه على الرغم من أنه في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية لا يزال يتم اختيار اسم العمل ، بينما في البلدان الناطقة بالإسبانية وباقي البلدان، فإن هذه الرواية معروفة بشكل أفضل برقم ''1984''.

6) الكاتب ضحية الرقابة

آخر أعماله العظيمة، (Rebellion on the Farm )عنوانها باللغة العربية '' في مزرعة الحيوانات '' رُفضت على نطاق واسع ولم تُعرف إلا بعد نشرها. ورفضت الرواية التي أعدها جورج أورويل أثناء الحرب العالمية الثانية ونشرت في عام 1945 بعدما رفض أربعة ناشرين نشرها بسبب أعمال انتقامية محتملة من الحكومة. تم استخدام الرواية بهدف سياسي لأول مرة من قبل الولايات المتحدة كأداة لإدانة النزعة الشمولية النازية وخاصة الشيوعية منها، وتم فرض الرقابة عليها جزئياً في المملكة المتحدة منذ ذلك الوقت حيث أرادت الدولة الأنغلوساكسونية تحسين علاقاتها مع الاتحاد السوفيتي. لم تعرف بشكل جيد حتى خمسينيات القرن الماضي، عندما مات الكاتب، بدأت الرواية في الوصول إلى الشهرة وانتشرت في جميع أنحاء العالم.

7) محرر في اللائحة السوداء

إنه التناقض الأكبر في لائحة هذه الشخصية الفضولية، لكن الكاتب الذي تمت مراقبته لأكثر من 12 عامًا من قبل أجهزة المخابرات البريطانية لاتجاهاته اليسارية، كان أيضًا متعاونًا مع أجهزة المخابرات MI5 و MI6 في المرحلة الأخيرة من حياته. منذ عام 1940 ، كان جورج أورويل يجمع الأسماء والحقائق حول الكتاب والفنانين الذين كانوا في رأيه الذين يحرسون مصالح دائرة أبحاث المعلومات، أي أولئك الذين يعتبرهم من المتعاطفين مع القضايا الشيوعية. في اللائحة التي كتبها الكاتب في عام 1949، شخصيات مثل الممثل تشارلي شابلن، وتعلن أيضًا الشكوك حول أشخاص آخرين مثل كاثرين هيبورن أو أورسون ويلز. لا تزال تلك النسخة من القائمة التي قدمها الكاتب إلى خدمات التجسس سرا من أسرار الدولة اليوم.

8) مبدع الكثير من المفاهيم

مثل الكتّاب البريطانيين الكبار أمثال وليام شكسبير ، يمكن أن يتباهى جورج أورويل بخلق المفاهيم التي انتهى بها الأمر إلى استخدامها في اللغة الإنجليزية بشكل شائع. كان أول من استخدم تعبير مفهوم '' الحرب الباردة '' للإشارة إلى العلاقات بين الولايات المتحدة وبلدان الكتلة السوفيتية. و مفهوم ''doublethink ''، (التفكير المزدوج) للإشارة إلى القبول في نفس الوقت بالمواقف المتناقضة. وهو صاحب التعبير الشهير عن ''الأخ الأكبر'' (Big Brother) للإشارة إلى السياقات التي يسيء فيها كيان عادة ما تكون الدولة بحيث تراقب سلطتها جميع جوانب حياة السكان وتنفساتهم. ربما كإشادة لمساهماته اليوم، يستخدم مصطلح ''أورويليان'' للإشارة إلى أي نظام شمولي شبيه بما يعكسه الكاتب في أعماله.

9) الكاتب على رأس المشاهير

على الرغم من أن كتاباته تنتمي إلى النصف الأول من القرن العشرين، إلا أن أعمال جورج أورويل لا تزال من بين أكثر الكتب مبيعاً والأكثر إقبالاً على القراءة في العالم وتحظى بشعبية خاصة في المملكة المتحدة. وقد ذكر بعض المشاهير مثل الكاتب ستيفن كينج والمغني ديفيد باوي أو الممثل والمخرج ميل جيبسون أن جورج أورويل يعتبر كاتبهم المفضل.