النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ يوليوز بفعل القلق بشأن العقوبات ﻿

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، موسعة مكاسبها بدعم من أدلة متنامية على تعطيلات في إمدادات الخام من إيران وفنزويلا، وبعد هبوط في المخزونات الأمريكية.

شوف تيفي:وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، موسعة مكاسبها بدعم من أدلة متنامية على تعطيلات في إمدادات الخام من إيران وفنزويلا، وبعد هبوط في المخزونات الأمريكية.

وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 63 سنتا لتبلغ عند التسوية 77.77 دولار للبرميل، وفق ما أوردته وكالة أنباء رويترز اليوم الخميس، ''بينما أغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 74 سنتا عند 70.25 دولار للبرميل، بعدما سجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 70.50 دولار، وأسعار الخامين القياسيين عند أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر''.

وأضاف المصدر أن '' برنت قفز حوالي عشرة في المائة على مدى الأسبوعين الماضيين بدعم من توقعات واسعة بأن سوق النفط العالمية قد تشهد نقصا في المعروض في الأشهر القليلة القادمة، مع تراجع صادرات إيران تحت ضغط العقوبات الأمريكية.''

وأشار المصدر إلى أنه ''من المرجح أن تبلغ صادرات إيران من الخام ما يزيد قليلا عن مليوني برميل يوميا في غشت، مقارنة مع ذروة بلغت 3.1 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، مع إذعان المستوردين لضغوط أمريكية لخفض المشتريات.

وتراجعت أيضا صادرات الخام من فنزويلا، العضو بمنظمة أوبك والتي تعصف بها أزمة، بشكل حاد إلى نحو مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات رسمية يوم أمس الأربعاء هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما عزز الاتجاه الصعودي للسوق.