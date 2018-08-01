 النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ يوليوز بفعل القلق بشأن العقوبات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري | بوليتيك

منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ فم الواد بالعيون | حوادث و حقوق

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ ''فم الواد'' بالعيون

المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون حول المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية | بوليتيك

المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون حول المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية

تسعة أسرار في حياة الروائي جورج أورويل: الكاتب العالمي الذي أزعج الجميع | ثقافة و فنون

تسعة أسرار في حياة الروائي جورج أورويل: الكاتب العالمي الذي أزعج الجميع

النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ يوليوز بفعل القلق بشأن العقوبات | اقتصاد

النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ يوليوز بفعل القلق بشأن العقوبات

كلاب في حالة هيجان ترعب ساكنة صفرو | مجتمع

كلاب في حالة هيجان ترعب ساكنة صفرو

رجال الحموشي بمراكش يتمكنون من إيقاف تاجر مخدرات وبحوزته أزيد من 30 كيلوغراما من الحشيش | مجتمع

رجال الحموشي بمراكش يتمكنون من إيقاف تاجر مخدرات وبحوزته أزيد من 30 كيلوغراما من الحشيش

قيادات وازنة من حزب الحمامة تحط الرحال بمدينة الداخلة ‎ | بوليتيك

قيادات وازنة من حزب ''الحمامة'' تحط الرحال بمدينة الداخلة ‎

بقلب مصنع سنطرال دانون بالفقيه بن صالح هذه أهم المراحل التي يمر منها الحليب | مجتمع

بقلب مصنع ''سنطرال دانون'' بالفقيه بن صالح هذه أهم المراحل التي يمر منها الحليب

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ يوليوز بفعل القلق بشأن العقوبات

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 02:13 النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ يوليوز بفعل القلق بشأن العقوبات | اقتصاد
النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ يوليوز بفعل القلق بشأن العقوبات
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، موسعة مكاسبها بدعم من أدلة متنامية على تعطيلات في إمدادات الخام من إيران وفنزويلا، وبعد هبوط في المخزونات الأمريكية.

شوف تيفي:وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، موسعة مكاسبها بدعم من أدلة متنامية على تعطيلات في إمدادات الخام من إيران وفنزويلا، وبعد هبوط في المخزونات الأمريكية.

وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 63 سنتا لتبلغ عند التسوية 77.77 دولار للبرميل، وفق ما أوردته وكالة أنباء رويترز اليوم الخميس، ''بينما أغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 74 سنتا عند 70.25 دولار للبرميل، بعدما سجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 70.50 دولار، وأسعار الخامين القياسيين عند أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر''.

وأضاف المصدر أن '' برنت قفز حوالي عشرة في المائة على مدى الأسبوعين الماضيين بدعم من توقعات واسعة بأن سوق النفط العالمية قد تشهد نقصا في المعروض في الأشهر القليلة القادمة، مع تراجع صادرات إيران تحت ضغط العقوبات الأمريكية.''

وأشار المصدر إلى أنه ''من المرجح أن تبلغ صادرات إيران من الخام ما يزيد قليلا عن مليوني برميل يوميا في غشت، مقارنة مع ذروة بلغت 3.1 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، مع إذعان المستوردين لضغوط أمريكية لخفض المشتريات.

وتراجعت أيضا صادرات الخام من فنزويلا، العضو بمنظمة أوبك والتي تعصف بها أزمة، بشكل حاد إلى نحو مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات رسمية يوم أمس الأربعاء هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما عزز الاتجاه الصعودي للسوق.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي رويترز النفط القلق العقوبات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

‏إقبال الإسبان على العمل بالمغرب في تزايد | اقتصاد

‏إقبال الإسبان على العمل بالمغرب في تزايد

فضيحة وزارة الصحة... متنافس وحيد على صفقات مراكز تصفية الكلي | اقتصاد

فضيحة وزارة الصحة... متنافس وحيد على صفقات مراكز تصفية الكلي

التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنلوجيات المعلومات ببنغالور بالهند | اقتصاد

التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنلوجيات المعلومات ببنغالور بالهند

نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير | اقتصاد

نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشاب ميدو لشوف تيفي :الجوكير أغنيتي الجديدة وهاذو هما الفنانة اللي كتبت ولحنت ليهم الأغاني | زووم
منذ 22 دقيقة

الشاب ميدو لشوف تيفي :الجوكير أغنيتي الجديدة وهاذو هما الفنانة اللي كتبت ولحنت ليهم الأغاني

الدكتور التــازي يفجرها..مخاصش المغاربة يــديرو الوشم وها علاش | بــووز

الدكتور التــازي يفجرها..مخاصش المغاربة يــديرو الوشم وها علاش

هكذا يعيش نزلاء دار المسنين بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

هكذا يعيش نزلاء دار المسنين بالدارالبيضاء

لحظة توقيف شفار بعد فرار شريكه بالبيضاء | بــووز

لحظة توقيف ''شفار'' بعد فرار شريكه بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ فم الواد بالعيون | حوادث و حقوق

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ ''فم الواد'' بالعيون

المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون حول المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية | بوليتيك

المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون حول المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية

تسعة أسرار في حياة الروائي جورج أورويل: الكاتب العالمي الذي أزعج الجميع | ثقافة و فنون

تسعة أسرار في حياة الروائي جورج أورويل: الكاتب العالمي الذي أزعج الجميع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.