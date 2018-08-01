كلاب في حالة هيجان ترعب ساكنة صفرو ﻿

يعيش العديد من المواطنين بمدينة صفرو في حالة رعب شديد وحيطة وحذر بعد انتشار مجموعة كبيرة من الكلاب الضالة بالمدينة.

'' شوف تيفي '': متابعة

يعيش العديد من المواطنين بمدينة صفرو في حالة رعب شديد وحيطة وحذر بعد انتشار مجموعة كبيرة من الكلاب الضالة بالمدينة.

هذا التخوف تترجمه جحافل مجموعات الكلاب الضالة والمسعورة المنتشرة حسب الساكنة والتي باتت تهدد القاطنين وهي تجوب شوراعها.

وطالب العديد من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهم يلتقطون صورا للكلاب كعمليات للتوثيق بوجودها بالمدينة محذرين السلطات المحلية من تعرضهم للعض ولهجومات محتملة يكون ضحيتها المواطن. وطالبوا بوقف حد لهذه الظاهرة المشينة التي تعري كيفية تعامل المسؤولين مع سلامة المواطنين قبل أيام قليلة من بداية الدخول المدرسي.