 كلاب في حالة هيجان ترعب ساكنة صفرو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري | بوليتيك

منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ فم الواد بالعيون | حوادث و حقوق

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ ''فم الواد'' بالعيون

المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون حول المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية | بوليتيك

المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون حول المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية

تسعة أسرار في حياة الروائي جورج أورويل: الكاتب العالمي الذي أزعج الجميع | ثقافة و فنون

تسعة أسرار في حياة الروائي جورج أورويل: الكاتب العالمي الذي أزعج الجميع

النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ يوليوز بفعل القلق بشأن العقوبات | اقتصاد

النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ يوليوز بفعل القلق بشأن العقوبات

كلاب في حالة هيجان ترعب ساكنة صفرو | مجتمع

كلاب في حالة هيجان ترعب ساكنة صفرو

رجال الحموشي بمراكش يتمكنون من إيقاف تاجر مخدرات وبحوزته أزيد من 30 كيلوغراما من الحشيش | مجتمع

رجال الحموشي بمراكش يتمكنون من إيقاف تاجر مخدرات وبحوزته أزيد من 30 كيلوغراما من الحشيش

قيادات وازنة من حزب الحمامة تحط الرحال بمدينة الداخلة ‎ | بوليتيك

قيادات وازنة من حزب ''الحمامة'' تحط الرحال بمدينة الداخلة ‎

بقلب مصنع سنطرال دانون بالفقيه بن صالح هذه أهم المراحل التي يمر منها الحليب | مجتمع

بقلب مصنع ''سنطرال دانون'' بالفقيه بن صالح هذه أهم المراحل التي يمر منها الحليب

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

كلاب في حالة هيجان ترعب ساكنة صفرو

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 01:58 كلاب في حالة هيجان ترعب ساكنة صفرو | مجتمع
كلاب في حالة هيجان ترعب ساكنة صفرو
يعيش العديد من المواطنين بمدينة صفرو في حالة رعب شديد وحيطة وحذر بعد انتشار مجموعة كبيرة من الكلاب الضالة بالمدينة.

'' شوف تيفي '': متابعة

يعيش العديد من المواطنين بمدينة صفرو في حالة رعب شديد وحيطة وحذر بعد انتشار مجموعة كبيرة من الكلاب الضالة بالمدينة.

هذا التخوف تترجمه جحافل مجموعات الكلاب الضالة والمسعورة المنتشرة حسب الساكنة والتي باتت تهدد القاطنين وهي تجوب شوراعها.

وطالب العديد من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهم يلتقطون صورا للكلاب كعمليات للتوثيق بوجودها بالمدينة محذرين السلطات المحلية من تعرضهم للعض ولهجومات محتملة يكون ضحيتها المواطن. وطالبوا بوقف حد لهذه الظاهرة المشينة التي تعري كيفية تعامل المسؤولين مع سلامة المواطنين قبل أيام قليلة من بداية الدخول المدرسي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب صفرو كلاب ضالة رعب المواطنين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رجال الحموشي بمراكش يتمكنون من إيقاف تاجر مخدرات وبحوزته أزيد من 30 كيلوغراما من الحشيش | مجتمع

رجال الحموشي بمراكش يتمكنون من إيقاف تاجر مخدرات وبحوزته أزيد من 30 كيلوغراما من الحشيش

بقلب مصنع سنطرال دانون بالفقيه بن صالح هذه أهم المراحل التي يمر منها الحليب | مجتمع

بقلب مصنع ''سنطرال دانون'' بالفقيه بن صالح هذه أهم المراحل التي يمر منها الحليب

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء تعلن عن يوم 5 شتنبر كموعد للانطلاقة الفعلية للدراسة | مجتمع

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء تعلن عن يوم 5 شتنبر كموعد للانطلاقة الفعلية للدراسة

أكاديمية التربية والتكوين بالرباط تعد ترتيبات تتعلق بالدخول المدرسي للموسم 2018- 2019 | مجتمع

أكاديمية التربية والتكوين بالرباط تعد ترتيبات تتعلق بالدخول المدرسي للموسم 2018- 2019

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشاب ميدو لشوف تيفي :الجوكير أغنيتي الجديدة وهاذو هما الفنانة اللي كتبت ولحنت ليهم الأغاني | زووم
منذ 22 دقيقة

الشاب ميدو لشوف تيفي :الجوكير أغنيتي الجديدة وهاذو هما الفنانة اللي كتبت ولحنت ليهم الأغاني

الدكتور التــازي يفجرها..مخاصش المغاربة يــديرو الوشم وها علاش | بــووز

الدكتور التــازي يفجرها..مخاصش المغاربة يــديرو الوشم وها علاش

هكذا يعيش نزلاء دار المسنين بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

هكذا يعيش نزلاء دار المسنين بالدارالبيضاء

لحظة توقيف شفار بعد فرار شريكه بالبيضاء | بــووز

لحظة توقيف ''شفار'' بعد فرار شريكه بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ فم الواد بالعيون | حوادث و حقوق

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ ''فم الواد'' بالعيون

المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون حول المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية | بوليتيك

المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون حول المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية

تسعة أسرار في حياة الروائي جورج أورويل: الكاتب العالمي الذي أزعج الجميع | ثقافة و فنون

تسعة أسرار في حياة الروائي جورج أورويل: الكاتب العالمي الذي أزعج الجميع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.