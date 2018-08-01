رجال الحموشي بمراكش يتمكنون من إيقاف تاجر مخدرات وبحوزته أزيد من 30 كيلوغراما من الحشيش ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمراكش ، هذا الأسبوع ، من إيقاف شخص يشتبه في تعاطيه للاتجار في المخدرات بأحد أحياء المدينة الحمراء وبحوزته أزيد من 30 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

شوف تيفي:

تمكنت المصالح الأمنية بمراكش ، هذا الأسبوع ، من إيقاف شخص يشتبه في تعاطيه للاتجار في المخدرات بأحد أحياء المدينة الحمراء وبحوزته أزيد من 30 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، عن مصدر أمني ،قوله إنه تم إيقاف المعني بالأمر وهو من ذوي السوابق القضائية غادر أسوار السجن حديثا ، في إطار عملية نوعية قامت بها الشرطة القضائية ، أسفرت بعد عملية تفتيش لمنزله عن حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها 34 كيلوغراما ، قام بجلبها من إحدى مدن الشمال.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تبين من خلال البحث الأولي أن الظنين، وهو أربعيني يتزعم شبكة تتعاطى لترويج المخدرات، وقد تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث تحث إشراف النيابة العامة المختصة مع مواصلة البحث بغرض الوصول لباقي عناصر الشبكة وكذا المزود.