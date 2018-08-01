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قيادات وازنة من حزب ''الحمامة'' تحط الرحال بمدينة الداخلة ‎

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 01:28 قيادات وازنة من حزب الحمامة تحط الرحال بمدينة الداخلة ‎ | بوليتيك
قيادات وازنة من حزب ''الحمامة'' تحط الرحال بمدينة الداخلة ‎
علمت ''شوف تيفي''، من مصادر عليمة، أن عددا من شخصيات قيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار سيحطون الرحال، اليوم الجمعة بمدينة الداخلة.

شــوف تـيفـي: الداخلة

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر عليمة، أن عددا من شخصيات قيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار سيحطون الرحال، اليوم الجمعة بمدينة الداخلة.

وأوضحت ذات المصادر، أنه من المتوقع حضور وزراء و أعضاء المكتب السياسي للحزب ومنسقي الأقاليم الجنوبية الثلاثة لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك لعقد اللقاء التواصلي الذي سينظمه الحزب بجهة الداخلة مع مناضليه.

ونظم المنسق الجهوي للحزب ''محمد الأمين حرمة الله''، يوم أمس الخميس، لقاءَ تواصلياً مع مناضلي الحزب بالجهة، استعداداً للقاء المقبل الذي ستحضره شخصيات سياسية من حزب ''الحمامة''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الداخلة حزب الحمامة الأحرار اللقاء التواصلي

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