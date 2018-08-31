بقلب مصنع ''سنطرال دانون'' بالفقيه بن صالح هذه أهم المراحل التي يمر منها الحليب ﻿

بعد حملة '' أجي نتواصلو''، مع مختلف المتدخلين، والتزاما منها بالشفافية، قامت مجموعة ''سنطرال دانون'' يوم الخميس بفتح أبواب أحد مصانعها بمدينة الفقيه بن صالح في وجه وفد من الصحافيين.

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بعد حملة '' أجي نتواصلو''، مع مختلف المتدخلين، والتزاما منها بالشفافية، قامت مجموعة ''سنطرال دانون'' يوم الخميس بفتح أبواب أحد مصانعها بمدينة الفقيه بن صالح في وجه وفد من الصحافيين.

وقد تم خلال هذه الزيارة الميدانية التي قام بها وفد من الصحافين، بجولة داخل مصنع الفقيه بن صالح الذي يعد واحدا من أبرز المصانع الأربعة المنتجة للحليب الطازج المبستر ''سنطرال''، حيث قدمت لهم شروحات عن المراحل التي يمر منها الحليب، بدء من كيفية التجميع اليومي، مرورا بمراحل الإنتاج وصولا لعملية التوزيع عبر نقاط البيع .

وقد تم الكشف خلال هذه الزيارة الميدانية عن وجود 120 ألف مربي للبقر الحلوب، كما تم التعرف على كيفية إجراء التحاليل على هذه الأبقار، حيث يتم تنفيذ حوالي 7 ملايين اختبار سنويا، لضمان شروط السلامة الغذائية بشكل صارم ، كما تم تقديم توضيحات متعلقة باختيار المواد الخام، وظروف التصنيع، وتغليف وتعليب المنتجات، ثم تخزينها، إضافة إلى سلسلة التبريد. وكيفية مراقبة جودة عمليات الإنتاج بشكل كامل من طرف مؤسسات مستقلة وطنية ودولية، بحيث تتوفر ''سنطرال دانون''على شهادات الجودة والسلامة الغذائية.

وقد أخذت مجموعة ''سنطرال دانون'' على عاتقها المعايير العالمية، بحيث استثمرت حوالي 1239 مليون درهم في الفترة مابين 2013 و 2018، لتحديث المصانع، وخصصت أزيد من 50 في المئة من هذه الاستثمارات لسلامة العاملين والمرافق، وتحديث معايير السلامة الغذائية الأكثر صرامة في دانون، كما تم تحديد أسطول اللوجيستيك وسلسلة التبريد من البداية إلى النهاية، حتى يحصل المستهلك على حليب طازج يوميا في حوالي 78 ألف نقطة بيع موزعة في جميع أنحاء المغرب.

يشار أن ''سنطرال دانون'' بالإضافة إلى مصنع الفقيه بن صالح تتوفر على ثلاثة مصانع أخرى في المغرب، وذلك في كل من مدينة سلا، والجديدة، ومكناس.