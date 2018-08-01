 وفاة جزار بقسم الإنعاش بمستشفى ابن طفيل تعرض للاعتداء بسيف والرجم في منطقة الفخارة بمراكش ﻿
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وفاة جزار بقسم الإنعاش بمستشفى ابن طفيل تعرض للاعتداء بسيف والرجم في منطقة الفخارة بمراكش

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 00:50 وفاة جزار بقسم الإنعاش بمستشفى ابن طفيل تعرض للاعتداء بسيف والرجم في منطقة الفخارة بمراكش | حوادث و حقوق
وفاة جزار بقسم الإنعاش بمستشفى ابن طفيل تعرض للاعتداء بسيف والرجم في منطقة الفخارة بمراكش
توفي اليوم الجزار الذي سبق له أن تعرض لاعتداء بسيف ورجم بالآجور من طرف مروج للمخدرات بمنطقة الفخارة بمقاطعة النخيل بمراكش الأسبوع السالف نقل على إثرها لقسم الإنعاش ، متأترا برضوض و مضاعفات

شوف تيفي

توفي اليوم الجزار الذي سبق له أن تعرض لاعتداء بسيف ورجم بالآجور من طرف مروج للمخدرات بمنطقة الفخارة بمقاطعة النخيل بمراكش الأسبوع السالف نقل على إثرها لقسم الإنعاش ، متأترا برضوض و مضاعفات الاعتداء .

وأوضحت مصادر محلية موثوقة، أن الهالك البالغ من العمر 36 سنة المتزوج، تعرض للاعتداء الشنيع، يوم الجمعة 25 غشت الجاري، من طرف مروج للمخدرات (بزناس) خطير يلقب ب''الميخالة''، قبل أن يتم نقله في وضعية حرجة إلى قسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل حيث فارق الحياة .

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية توجه يوم الجمعة الماضي، الى منزل الجاني قصد الاحتجاج على تعنيف شقيقه الأصغر من طرف المجرم ''ميخالة'' قبل أن يهاجمه هذا الأخير موجها له طعنة بواسطة سكين على مستوى الرأس كما استمر في تعنيفه عبر رجمه بالآجور من أعلى منزل الظنين.

هذا، وقد حلت عناصر الأمن يومها حيث تم اعتقال الجاني الذي لا يزال رهن الاعتقال.

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شوف تيفي المغرب وفاة جزار قسم الإنعاش مستشفى ابن طفيل مراكش

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