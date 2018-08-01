 التصويت على المغرب بالإجماع نائبا لرئيس شبكة قادة الموارد البشرية في القطاع العام بإفريقيا ﻿
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التصويت على المغرب بالإجماع نائبا لرئيس شبكة قادة الموارد البشرية في القطاع العام بإفريقيا

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 00:44 التصويت على المغرب بالإجماع نائبا لرئيس شبكة قادة الموارد البشرية في القطاع العام بإفريقيا | بوليتيك
التصويت على المغرب بالإجماع نائبا لرئيس شبكة قادة الموارد البشرية في القطاع العام بإفريقيا
انتخب المغرب، بالإجماع، نائبا لرئيس شبكة قادة الموارد البشرية في القطاع العام بإفريقيا، وذلك خلال المؤتمر السنوي الخامس للشبكة، الذي تجري أطواره ما بين 27 و31 غشت في العاصمة الأوغندية كامبالا.

شوف تيفي

انتخب المغرب، بالإجماع، نائبا لرئيس شبكة قادة الموارد البشرية في القطاع العام بإفريقيا، وذلك خلال المؤتمر السنوي الخامس للشبكة، الذي تجري أطواره ما بين 27 و31 غشت في العاصمة الأوغندية كامبالا.

وأوضح بلاغ لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الخميس، أن المغرب انتخب لهذا المنصب الذي كانت تشغله جنوب إفريقيا في المكتب السابق، بينما يتكون المكتب الحالي من أوغندا (رئيسا) والمغرب (نائبا للرئيس).

وشارك الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، وفق ذات البلاغ، في المؤتمر السنوي الخامس للشبكة، المنظم في موضوع ''الرأس المال البشري: مستقبل مستدام لأفريقيا، جدول أعمال 2030 ''.

وأضاف المصدر، أن ''هذا المؤتمر يشكل فرصة سانحة للتنسيق والتشاور وتبادل الرأي بين مختلف الفاعلين المكلفين بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية في إفريقيا، وأيضا مناسبة لبحث سبل تنزيل أهداف التنمية المستدامة، وكذا تبادل التجارب والممارسات الجيدة بين مختلف الدول المشاركة في اللقاء''.

وأوضح البلاغ أن هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به مديرو الموارد البشرية في القطاع العام بإفريقيا في مجال التنمية المستدامة.

وأشار البلاغ إلى أن '' الوزير بنعبد القادر استعرض، في كلمة له خلال المؤتمر الذي حضره ما يقارب 370 مشاركا يمثلون الإدارة العمومية، الخطوط العريضة للخطة الوطنية لإصلاح الإدارة العمومية في المغرب وفق مبادئ الدستور والتوجيهات الملكية، وأيضا البرنامج الحكومي''.

وبعد تأكيده على ضرورة الاستثمار في الرأس المال البشري في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، أبرز الوزير أن الرأسمال البشري يشكل دعامة ضرورية بل رئيسية في إصلاح الإدارة المغربية.

وأضاف البلاغ أنه تنفيذا للتعليمات الملكية الهادفة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب والشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف على مستوى القارة الإفريقية، اقترح بنعبد القادر على المشاركين عقد المؤتمر السنوي السادس لشبكة قادة الموارد البشرية في القطاع العام بإفريقيا برسم سنة 2019 في المملكة المغربية، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح حظي بترحيب وإجماع المشاركين.

يذكر أن شبكة قادة الموارد البشرية في القطاع العام بإفريقيا، التي تأسست في 27 فبراير 2009 بتنزانيا وتضم في عضويتها 41 دولة إفريقية، تهدف إلى تطوير الموارد البشرية وتعزيز نزاهة وجودة تدبير الخدمة العمومية في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب التصويت الإجماع نائب رئيس شبكة قادة الموارد البشرية القطاع العام إفريقيا

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