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هؤلاء هم المسؤولون عن محنة أمير البوب المغربي سعد لمجرد...

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 00:32 هؤلاء هم المسؤولون عن محنة أمير البوب المغربي سعد لمجرد... | ثقافة و فنون
هؤلاء هم المسؤولون عن محنة أمير البوب المغربي سعد لمجرد...
لم يعد للمغني المدلل سعد لمجرد ظهر ولا بطن ولا ساعد بعد انسحاب محاميه المحنك ميتر إيريك ديبون موريتي من هيئة الدفاع ''لن أدافع عن المجرد مستقبلا'' قرار ليس مفاجئا لمحامي يعرف المداخل والمخارج في

شوف تيفي

لم يعد للمغني المدلل سعد لمجرد ظهر ولا بطن ولا ساعد بعد انسحاب محاميه المحنك ميتر إيريك ديبون موريتي من هيئة الدفاع ''لن أدافع عن المجرد مستقبلا'' قرار ليس مفاجئا لمحامي يعرف المداخل والمخارج في القانون الفرنسي، لكنه قرار له ما بعده بالنسبة لمغني وصل للعالمية ولم يحافظ على مجده كما يجب، ووقع في فخ أعماله من جديد عندما وجهت له تهمة بالاغتصاب في حق مهاجرة موسمية، فـ''المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين'' ولا ينفع الندم وعض الأنامل للحفاظ على مجد بناه بإصرار وتعب..

لوباريزيان الجريدة الفرنسية الذائعة الصيت تكتب في مقال صادم وبسؤال بالبنط العريض '' كيف لسعد المجرد المتهم بالاغتصاب أن يترك حرا طليقا؟'' وكأنها تسأل عن الأسباب التي جعلت أمير البوب المغربي يعزف على وتر الشهوات، ويغادر باريس ويتوجه رأسا إلى مدينة سان تروبيه، ويلج فندقا فخما رفقة مرافقته المتهم باغتصابها، ولم يخمد رماد قضيته الأولى، ثم يكون بعد ذلك مادة دسمة للصحافة الفرنسية، تقول كاتيا ديبريول رئيسة الاتحاد القضائي في تصريح لـ ''لوباريزيان'': ''الحبس الاحتياطي يجب أن يكون تدبيرا استثنائيا'' وتضيف : ''هذا المتهم ترك حرا مع قضية ثقيلة''، حيث أصبح النقاش الآن في فرنسا هو القضاء الفرنسي، ورخصة الاستثناء لسعد لمجرد، حيث كانت لورا بريول الضحية الفرنسية الأولى على موعد مع قناة ''RTL'' وتساءلت عن سر ترك سعد حرا طليقا بلا مراقبة، مما أوقعه في مصيبة جديدة..سؤال بريول فتح نقاشا حادا في الصحافة الفرنسية عن الحبس الاحتياطي، وإطلاق السراح المشروط، والذي أكدوا أنه ينبغي أن يكون تحت حراسة مشددة، وصرامة في التحرك من العاصمة باريس صوب المدن الفرنسية الأخرى.

صاحب ''غزالي'' و ''كازابلانكا'' مهما كانت الحجة، فهو مطالب بإبداء سلوك جيد تجاه القضاء الفرنسي، وأن لا يعود لارتياد الأماكن العامة إلا وفق تدابير مشددة ''إنها أمور لا يمكن تقبلها، أن يذهب في سياحة هكذا...في حين لديه ملفات قضائية واتهامات ضده، ولست الوحيدة التي وقع لها ما وقع، لا أعتقد أنهم كانوا يعلمون بالتهم الموجهة إليه وبأنه في حالة عود مطروحة بقوة، وترك حرا طليقا'' تقول بريول في تصريح لـ ''RTL'' وتضيف ''كان من الممكن تفادي الاتهام بالاغتصاب في فندق سان تروبيه''..من المسؤول عن حالة العود، أو الاتهام بالعود؟ سؤال عريض يثير نقاشا في فرنسا.

سعد لمجرد في الملف الجديد، سيكون أمام سيناريو المنع من مغادرة التراب الفرنسي بعد أن منحت له رخص استثنائية لزيارة المغرب، وحرية التحرك، ومطالب بأداء غرامة مالية تقدر بـ 150 ألف أورو. وهي حالة عويصة كما صرح محامون فرنسيون لأن أمير البوب المغربي لم يعد له متعاطفون كما في المرة السابقة، وحيدا في معترك القضاء والضحايا اللواتي لا يعرف عددهن لحد الساعة.. فمن المسؤول عن هذه الوضعية، هل هو سعد الذي اغتر بالنجاح دون حساب؟ أم الأسرة التي تركته لوحده في فرنسا؟ أم هو المحيط المقرب الذي دفعه إلى أقصى التهور؟ أسئلة استنكارية أجاب عنها المحامي ميتر إيريك ديبون موريتي بطريقة غير مباشرة عندما انسحب بلا رجعة من ملف يستعصي حله في الظرف الراهن..!

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شوف تيفي المغرب سعد لمجرد الصحافة الفرنسية المحامي ميتر إيريك مغادرة التراب الفرنسي

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