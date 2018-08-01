الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء تعلن عن يوم 5 شتنبر كموعد للانطلاقة الفعلية للدراسة ﻿

ستكون الانطلاقة الفعلية للدراسة بجميع مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بجهة العيون الساقية الحمراء برسم الموسم الدراسي 2018-2019 ، يوم الأربعاء 05 شتنبر 2018.

شوف تيفي

ستكون الانطلاقة الفعلية للدراسة بجميع مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بجهة العيون الساقية الحمراء برسم الموسم الدراسي 2018-2019 ، يوم الأربعاء 05 شتنبر 2018.

وحسب بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، توصلت شوف تيفي'' بنسخة منه يوم الخميس، سيتم تتبع ومواكبة الدخول المدرسي من طرف لجان جهوية وإقليمية.

كما دعا بلاغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بذات الجهة، أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى الحرص على التحاق أبنائهم بمؤسساتهم التعليمية في الوقت المحدد.

وأشار البلاغ إلى أن الدخول المدرسي لهذه السنة اختير له شعار ''مدرسة المواطنة ''.