لقاء يجمع بين عزيز أخنوش والكاتب العام للحزب الشعبي الأوروبي ﻿

أجرى عزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صباح اليوم الخميس ببروكسيل، لقاء مع الكاتب العام للحزب الشعبي الأوروبي أنطونيو

شوف تيفي

أجرى عزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صباح اليوم الخميس ببروكسيل، لقاء مع الكاتب العام للحزب الشعبي الأوروبي أنطونيو "لوبيرز ايسوريت وايث".

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، إلى سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المصدر أنه تم بهذا الخصوص استعراض الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به الحزب الشعبي الأوروبي في تعزيز هذه العلاقات.

كما أشار ذات المصدر أنه تم في نفس السياق تداول الجانبين مضامين تجديد اتفاقيتي الصيد البحري، والتبادل الحر في المجال الفلاحي بين الرباط وبروكسيل، والتي يجري التداول فيهما حاليا داخل أروقة البرلمان الأوروبي.





