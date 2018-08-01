 أكاديمية التربية والتكوين بالرباط تعد ترتيبات تتعلق بالدخول المدرسي للموسم 2018- 2019 ﻿
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أكاديمية التربية والتكوين بالرباط تعد ترتيبات تتعلق بالدخول المدرسي للموسم 2018- 2019

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 23:03 أكاديمية التربية والتكوين بالرباط تعد ترتيبات تتعلق بالدخول المدرسي للموسم 2018- 2019 | مجتمع
أكاديمية التربية والتكوين بالرباط تعد ترتيبات تتعلق بالدخول المدرسي للموسم 2018- 2019
عقدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا جهويا موسعا خصص لاستكمال الترتيبات المتعلقة بانطلاق الدخول المدرسي 2018- 2019.

شوف تيفي

عقدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا جهويا موسعا خصص لاستكمال الترتيبات المتعلقة بانطلاق الدخول المدرسي 2018- 2019.

وأوضحت الأكاديمية الجهوية، في بلاغ "توصلت شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي ترأسه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بحضور المدراء الإقليميين والمفتشين والأطر التربوية بالجهة، انكب على تحديد خارطة طريق مدققة ومضبوطة للعمليات المتبقية والمتعلقة بضمان استقبال التلاميذ في أحسن الظروف، والسهر على الانطلاقة الفعلية للدروس صبيحة يوم الأربعاء 05 شتنبر 2018.

وأضاف البلاغ، أن الاجتماع شكل مناسبة لتقديم عرض مفصل تناول التوجيهات الملكية السامية للمضامين الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، في شقها المتعلق بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية.

وأشارت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وفق ذات المصدر، إلى أن هذه العملية تسعى إلى دعم جهود الوزارة الرامية إلى إصلاح الفضاءات المدرسية وترميمها، لتكون جاهزة لاستقبال التلميذات والتلاميذ مع انطلاق الموسم الدراسي.

وتوالت طيلة شهر غشت الجاري الاجتماعات التأطيرية والزيارات الميدانية للأوراش المفتوحة، التي ترأسها والي الجهة مرفوقا بمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي للتربية الوطنية بالرباط، بحضور المنتخبين ورجال السلطة المحلية، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، بالإضافة إلى المدير العام لشركة "الرباط الجهة للتهيئة" والأطر التقنية العاملة إلى جانبه.

ومكنت هذه المبادرة، التي تجندت لها أطر من الأكاديمية والمديريات الإقليمية السبع التابعة للأكاديمية الجهوية في إطار مبدآ "عطلة مستحقة وعمل متواصل"، من السهر على تتبع أوراش تأهيل المؤسسات التعليمية وإصلاحها وترميمها لتكون جاهزة للدخول المدرسي.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكاديمية التربية والتكوين الرباط ترتيبات الدخول المدرسي

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