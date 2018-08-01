فيديو خطير. . جيتسكي تفركع وسط البحر فتطوان ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس، بمقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة انفجار دراجة مائية ''جيتسكي'' بمياه شاطئ كابيلا ضواحي مدينة تطوان، خلال ركوب شخصين عليه.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الخميس، بمقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة انفجار دراجة مائية "جيتسكي" بمياه شاطئ كابيلا ضواحي مدينة تطوان، خلال ركوب شخصين عليه.

وحسب مصدر مطلع فإن فصول هذا الفيديو، جرت أمس الأربعاء، حيث كان شخصان يقومان بالاستمتاع بقيادة الدراجة المائية التي انفجرت فجأة ودون سابق إنذار، قبل أن تندلع بها النيران، نتيجة وقوع تماس كهربائي على ما يبدو بالمحرك.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف سوى إصابة الشخصين بجروح طفيفة، مشددا على أن الدراجة، تعرضت لخسائر مادية نتيجة قوة الانفجار واندلاع النيران بها.





