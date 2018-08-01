 فيديو خطير. . جيتسكي تفركع وسط البحر فتطوان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لقاء يجمع بين عزيز أخنوش والكاتب العام للحزب الشعبي الأوروبي | بوليتيك

لقاء يجمع بين عزيز أخنوش والكاتب العام للحزب الشعبي الأوروبي

داكشي ديال الأفلام...شوفو كيفاش شدو البوليس شخص خطير بعدما قاومهم بطريقة عنيفة | حوادث و حقوق

داكشي ديال الأفلام...شوفو كيفاش شدو البوليس شخص خطير بعدما قاومهم بطريقة عنيفة

أكاديمية التربية والتكوين بالرباط تعد ترتيبات تتعلق بالدخول المدرسي للموسم 2018- 2019 | مجتمع

أكاديمية التربية والتكوين بالرباط تعد ترتيبات تتعلق بالدخول المدرسي للموسم 2018- 2019

فيديو خطير. . جيتسكي تفركع وسط البحر فتطوان | حوادث و حقوق

فيديو خطير. . جيتسكي تفركع وسط البحر فتطوان

نقابات تسطر برنامجا نضاليا طيلة شهر شتنبر بالدار البيضاء | مجتمع

نقابات تسطر برنامجا نضاليا طيلة شهر شتنبر بالدار البيضاء

محمد زين الدين: حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء سابقة دستورية وقانونية في تاريخ الحكومات المغربية منذ الاستقلال | بوليتيك

محمد زين الدين: حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء سابقة دستورية وقانونية في تاريخ الحكومات المغربية

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا بقطاعي الصحة والشغل | بوليتيك

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا بقطاعي الصحة والشغل

غريب : القضاء الفرنسي يستدعي صحافيين مغربيين بخصوص قضية تدور بين المغاربة | مجتمع

غريب : القضاء الفرنسي يستدعي صحافيين مغربيين بخصوص قضية تدور بين المغاربة

سعودية تتحدى الرجال في سباق الدريفتينغ | بووز

سعودية تتحدى الرجال في سباق الدريفتينغ

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

فيديو خطير. . جيتسكي تفركع وسط البحر فتطوان

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 22:30 فيديو خطير. . جيتسكي تفركع وسط البحر فتطوان | حوادث و حقوق
فيديو خطير. . جيتسكي تفركع وسط البحر فتطوان
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس، بمقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة انفجار دراجة مائية ''جيتسكي'' بمياه شاطئ كابيلا ضواحي مدينة تطوان، خلال ركوب شخصين عليه.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الخميس، بمقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة انفجار دراجة مائية "جيتسكي" بمياه شاطئ كابيلا ضواحي مدينة تطوان، خلال ركوب شخصين عليه.

وحسب مصدر مطلع فإن فصول هذا الفيديو، جرت أمس الأربعاء، حيث كان شخصان يقومان بالاستمتاع بقيادة الدراجة المائية التي انفجرت فجأة ودون سابق إنذار، قبل أن تندلع بها النيران، نتيجة وقوع تماس كهربائي على ما يبدو بالمحرك.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف سوى إصابة الشخصين بجروح طفيفة، مشددا على أن الدراجة، تعرضت لخسائر مادية نتيجة قوة الانفجار واندلاع النيران بها.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تطوان تماس كهربائي المحرك الانفجار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

داكشي ديال الأفلام...شوفو كيفاش شدو البوليس شخص خطير بعدما قاومهم بطريقة عنيفة | حوادث و حقوق

داكشي ديال الأفلام...شوفو كيفاش شدو البوليس شخص خطير بعدما قاومهم بطريقة عنيفة

بالصور.. سيارة تسير بسرعة جنونية اقتحمت مطعم بمدينة فاس | حوادث و حقوق

بالصور.. سيارة تسير بسرعة جنونية اقتحمت مطعم بمدينة فاس

فيديو سيهز المغاربة..شاب محتجز في خربة من طرف والده لمدة ثلاث سنوات بتزنيت | حوادث و حقوق

فيديو سيهز المغاربة..شاب محتجز في ''خربة'' من طرف والده لمدة ثلاث سنوات بتزنيت

عاجل .. جريمة بشعة وسط ساحة ماريشال فكازا والضحية شابة في عمر الزهور | حوادث و حقوق

عاجل .. جريمة بشعة وسط ساحة ماريشال فكازا والضحية شابة في عمر الزهور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طبيب الفقراء: أصحبنا غرباء في وطننا وقرار تنقيلي جاء بتواطؤ من وزير الصحة وبعض المسؤولين.. | خارج البلاطو
منذ 43 دقيقة

طبيب الفقراء: ''أصحبنا غرباء في وطننا وقرار تنقيلي جاء بتواطؤ من وزير الصحة وبعض المسؤولين..''

شـــاب من وجدة يكشف قصته مع السرطان اللعين و يناشد أصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

شـــاب من وجدة يكشف قصته مع السرطان اللعين و يناشد أصحاب القلوب الرحيمة

فيديو جد مؤلم..بكاء وعناق ولحظات مؤثرة جمعت أطفال تيزنيت بطبيب الفقراء خلال وداعه | خارج البلاطو

فيديو جد مؤلم..بكاء وعناق ولحظات مؤثرة جمعت أطفال تيزنيت بطبيب الفقراء خلال وداعه

كــواليس خاصة من الجمع العام للكوكب المراكشي | خارج البلاطو

كــواليس خاصة من الجمع العام للكوكب المراكشي

﻿

آخر المستجدات

لقاء يجمع بين عزيز أخنوش والكاتب العام للحزب الشعبي الأوروبي | بوليتيك
منذ 27 دقيقة

لقاء يجمع بين عزيز أخنوش والكاتب العام للحزب الشعبي الأوروبي

داكشي ديال الأفلام...شوفو كيفاش شدو البوليس شخص خطير بعدما قاومهم بطريقة عنيفة | حوادث و حقوق

داكشي ديال الأفلام...شوفو كيفاش شدو البوليس شخص خطير بعدما قاومهم بطريقة عنيفة

أكاديمية التربية والتكوين بالرباط تعد ترتيبات تتعلق بالدخول المدرسي للموسم 2018- 2019 | مجتمع

أكاديمية التربية والتكوين بالرباط تعد ترتيبات تتعلق بالدخول المدرسي للموسم 2018- 2019

فيديو خطير. . جيتسكي تفركع وسط البحر فتطوان | حوادث و حقوق

فيديو خطير. . جيتسكي تفركع وسط البحر فتطوان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.