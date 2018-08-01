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نقابات تسطر برنامجا نضاليا طيلة شهر شتنبر بالدار البيضاء

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 22:16 نقابات تسطر برنامجا نضاليا طيلة شهر شتنبر بالدار البيضاء | مجتمع
نقابات تسطر برنامجا نضاليا طيلة شهر شتنبر بالدار البيضاء
أعلنت تنسيقية النقابات المحلية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء أنها تعتزم خوض برنامج نضالي خلال شهر شتنبر المقبل.

شوف تيفي

أعلنت تنسيقية النقابات المحلية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء أنها تعتزم خوض برنامج نضالي خلال شهر شتنبر المقبل.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي "احتجاجا على سياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي يعرفها ملف التقاعد، الذي لم يراوح مكانه ولم يتخذ في شأنه أي قرار خلال الاجتماع الأخير للمجلس الإداري المنعقد يوم 18 يوليوز المنصرم.

وأوضح البلاغ أن التنسيقية تعتزم خوض مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام كل من: الحراسة العامة لمستشفى ابن رشد، وإدارة مستشفى 20 غشت، إدارة مستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي، وساحة المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.

وذلك أيام 4-13-19-25 من شهر شتنبر على التوالي. من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 زوالا.


كما طالبت التنسيقية في ذات البلاغ المكاتب المحلية بباقي المراكز الاستشفائية بالرباط وفاس ومراكش ووجدة للمشاركة احتجاجا على المعاشات الهزيلة التي يتقاضاها متقاعدو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

 

‫شوف تيفي

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