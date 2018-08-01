محمد زين الدين: حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء سابقة دستورية وقانونية في تاريخ الحكومات المغربية منذ الاستقلال ﻿

اعتبر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي محمد زين الدين، أن ''حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، سابقة دستورية وقانونية في تاريخ الحكومات المغربية منذ الاستقلال، حيث تم حذف كتابة الدولة قبل صدور قرار

شوف تيفي:جمال ديابي

اعتبر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي محمد زين الدين، أن "حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، سابقة دستورية وقانونية في تاريخ الحكومات المغربية منذ الاستقلال، حيث تم حذف كتابة الدولة قبل صدور قرار إعفاء شرفات أفيلال، وبالتالي يمكن أن نقول المهمة الوزارية تنتهي بانتهاء المهمة القطاعية للوزير، فحينما تنتهي المهمة الوزارية ينتهي بشكل أوتوماتيكي دور الوزير، فكان من الأفضل أن يتم الإعفاء قبل الحذف".

وأضاف المحلل السياسي في اتصال هاتفي بـ"شوف تيفي" اليوم الخميس، "وما حصل بالنسبة لهذه الحالة، فقد تم حذف الوزارة المكلفة بالمياه، قبل إعفاء الوزيرة، والآن قرار الإعفاء اتخذ مساره الطبيعي بعد خروجه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وذلك إعمالا بالفصل 47 من الدستور، حيث أن رئيس الحكومة اقترح الإعفاء وتمت المصادقة عليه من طرف الملك... ولكن الطريقة والمنهجية التي تم بها حذف كتابة الدولة تشكل سابقة كما قلت دستورية وقانونية".

وأوضح محمد زين الدين "الملاحظ أن حجم حزب التقدم والاشتراكية بدأ يضعف في تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني، بالنظر إلى العلاقة التي كانت له سابقا مع عبد الإله ابن كيران، فالإضعاف الأول كان مع خروج نبيل بنعبد الله والحسين الوردي، وحينها عبر الحزب عن امتعاضه من هذه المسألة، والآن الضربة الثانية بالنسبة لحزب الكتاب، هو إعادته إلى حجمه الطبيعي من خلال الاحتفاظ بحقيبتين وزاريتين فقط. وهذه المسألة لديها تداعيات بالنسبة للحزبين معا".

وأضاف الأستاذ الجامعي، "ومن الناحية السياسية لديها تأثير على الأغلبية الحكومية لأن أغلبية سعد الدين العثماني، الآن أغلبية مفككة، فعلاقته بحزب الاتحاد الاشتراكي صعبة، وعلاقته مع التجمع الوطني للأحرار أصعب، والآن ينضاف إليه التوتر الحاصل مع حزب التقدم والاشتراكية، الذي لم يناقش في بلاغه الأخير قرار الإعفاء، بل انتقد طريقة ومنهجية صدور القرار، وهذا يبين أن هناك أزمة انعدام الثقة في الأغلبية الحكومية، ويضعف الأغلبية الحكومية ويقوي المعارضة".





