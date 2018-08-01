المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا بقطاعي الصحة والشغل ﻿

صادق المجلس الحكومي، في نهاية أشغال الجسلة التي عقدها اليوم الخميس 30 غشت، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث همت التعيينات قطاعي الصحة والشغل:

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صادق المجلس الحكومي، في نهاية أشغال الجسلة التي عقدها اليوم الخميس 30 غشت، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث همت التعيينات قطاعي الصحة والشغل:

على مستوى وزارة الصحة:

- شطيبي لحسن في منصب المفتش العام )تجديد التعيين).

- سعيد فكاك في منصب رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الصحي )تجديد التعيين).

- محمد اليوبي في منصب مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض.

- توفيق جمال في منصب مدير الأدوية والصيدلة.

- رشيد الصديق في منصب مدير الموارد البشرية.

- يحيان عبد الحكيم في منصب مدير السكان.

على مستوى وزارة الشغل والإدماج المهني:

- عبد المنعم مدني في منصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (في إطار الحركية).