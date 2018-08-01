غريب : القضاء الفرنسي يستدعي صحافيين مغربيين بخصوص قضية تدور بين المغاربة ﻿

استدعى القضاء الفرنسي الصحافيين نرجس الرغاي ونعيم كمال للمثول أمامه، يوم 8 أكتوبر المقبل، بعد شكاية قدمها ضدهما القبطان المعزول من الجيش أديب، وذلك بعد مقال وقعته الرغاي ونشره موقع ''QUID'' الذي يدير

شوف تيفي

استدعى القضاء الفرنسي الصحافيين نرجس الرغاي ونعيم كمال للمثول أمامه، يوم 8 أكتوبر المقبل، بعد شكاية قدمها ضدهما القبطان المعزول من الجيش أديب، وذلك بعد مقال وقعته الرغاي ونشره موقع "QUID" الذي يدير نشره نعيم كمال.

وأوضح موقع "أحداث أنفو" اليوم الخميس، أن المقال نشر في موقع مغربي مقره داخل المملكة المغربية وعلى ترابها، وهو يتحدث عن اعتداء واقتحام للقبطان أديب الذي لازال يحمل الجنسية المغربية على جنرال مغربي كان على سرير المرض داخل المستشُفى ما يعني ألا دخل للقضاء الفرنسي بهذه النازلة ولا يحق له توجيه الاستدعاء لصحافيين مغربيين يشتغلان داخل التراب المغربي كتبا ونشرا مادة مغربية تهم مواطنين مغربيين.

وتعود أطوار هذه القضية، إلى سنة 2014 حين اقتحم أديب المستشفى الذي كان يرقد فيه الجنرال الراحل عبد العزيز بناني وانهال على أسرته الصغيرة بالشتائم دون مراعاة وضع الرجل الصحي، وكان يحمل باقة من الورود المتعفنة بالإضافة إلى رسالة تتضمن شتائم بذيئة في حق الجنرال بناني.

بعدها نشر موقع "QUID"مقالا تحدث فيه عن التصرف الأرعن لأديب ووصف اقتحامه للمستشفى بالعمل البربري، يضيف الموقع، وهو ما اعتبره أديب شتما في حقه ولجأ للقضاء الفرنسي الذي أخبر سنة 2017 نعيم ونرجس ببدء متابعتهما في فرنسا، وهو ما جعل الزميل نعيم كمال يتصل بمصطفى الرميد وزير العدل حينها، لكي يسأله عن مدى توافق الخطوة الفرنسية مع الأعراف الديبلوماسية، وهو ما رد عليه الرميد في حينه وأوانه بالتضامن مع نعيم كمال وإخباره أن الأمور ستأخذ سياقها الصحيح، وهو ما بدأ من خلال استماع الشرطة المغربية للصحافيين الذين تبنيا ما جاء في المقال ككل، واعتبرا بعد الاستماع إليهما أن الموضوع قد انتهى قبل أن يتوصلا بهذا الاستدعاء الجديد لأجل المثول أمام القضاء الفرنسي في شهر أكتوبر القادم.





