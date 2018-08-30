عاجل .. جريمة بشعة وسط ساحة ماريشال فكازا والضحية شابة في عمر الزهور ﻿

"شوف تيفي"

شهدت ساحة ماريشال بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من مساء يومه الخميس، وقوع حادثة جد خطيرة، تتمثل في قيام بائع متجول لـ "القهوة" برمي "مجمر" به فحم مشتعل على شابة، ما تسبب في إصابتها بجروح وحروق.وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن خلافا وقع بين بائع "القهوة" والذي كان في حالة غير طبيعية والشابة، ليقوم برمي "المجمر" على هذه الأخيرة، متسببا في إصابتها بحروق خطيرة.وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بساحة ماريشال وأوقفت المعني بالأمر، بينما تم نقل الشابة المصابة على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية.