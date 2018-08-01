وزارة الصحة تنفي مرة أخرى وجود إصابات بداء الكوليرا بالمغرب ﻿

أكدت وزارة الصحة أن بعض وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، تناقلت الدورية الوزارية الداخلية الخاصة بالوزارة والمتعلقة بالتدابير الوقائية والاستباقية فيما يخص الأمراض المتنقلة عبر المياه،

"شوف تيفي"

أكدت وزارة الصحة أن بعض وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، تناقلت الدورية الوزارية الداخلية الخاصة بالوزارة والمتعلقة بالتدابير الوقائية والاستباقية فيما يخص الأمراض المتنقلة عبر المياه، والموزعة على مديريات الصحة الجهوية.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغها الصادر يومه الخميس والموجه إلى الرأي العام، أن نشر هذه الدورية يعتبر إجراءً إدارياً وقائياً واعتيادياً دأبت الوزارة على اعتماده في كل مرة يكون هناك خطر انتشار مرض وبائي على الصعيد الإقليمي والعالمي طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية و مقتضيات اللوائح الصحية الدولية.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الدورية تتضمن مجموعة من التدابير الوقائية والاستباقية التي تهدف إلى تعزيز اليقظة الصحية، وضمان استعداد منظومتنا الصحية لمواجهة ظهور وإعادة ظهور أي خطر يهدد الصحة العامة وكذلك تعزيز تدابير السلامة والمراقبة الصحية بالحدود لتجنب تفشي الأمراض المتنقلة عبر المياه والأغذية.

وشددت وزارة الصحة على أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بداء الكوليرا بالمغرب منذ عام 1997 وذلك بفضل نجاعة نظام المراقبة الصحية بالمغرب، كما توضح أنه لم يتم إقرار أي إجراء بشأن منع استهلاك مياه الشرب أو الفواكه والخضروات، مؤكدة مواصلتها إطلاع الرأي العام بأي تطورات جديدة حول هذا الموضوع.





