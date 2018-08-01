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هاذ شي خطير.. عروس حاولت ذبح زوجها بعد ليلة الدخلة خلال أدائه للصلاة بمجاط

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 17:23 هاذ شي خطير.. عروس حاولت ذبح زوجها بعد ليلة الدخلة خلال أدائه للصلاة بمجاط | حوادث و حقوق
هاذ شي خطير.. عروس حاولت ذبح زوجها بعد ليلة الدخلة خلال أدائه للصلاة بمجاط
قامت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بمجاط، صباح يومه الخميس، باعتقال عروس في عقدها الثاني تنحدر من دوار حماد بجماعة أيت هادي، حاولت ذبح زوجها بعد يوم من ليلة الدخلة.

"شوف تيفي"

قامت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بمجاط، صباح يومه الخميس، باعتقال عروس في عقدها الثاني تنحدر من دوار حماد بجماعة أيت هادي، حاولت ذبح زوجها بعد يوم من ليلة الدخلة.

وحسب مصدر مطلع فإن مصالح الدرك الملكي، تمكنت في الساعات الأولى من اليوم الخميس، من إيقاف العروس الشابة "فريدة.أ"، بعد تورطها في توجيه طعنات غادرة لزوجها بواسطة سلاح أبيض حنيما كان يؤدي صلاة العشاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الزوج ومباشرة بعد عقد قرانه بالشابة المذكورة، قام باصطحابها إلى منزله بدوار "تحونا إمزيلن"، لكنه تفاجأ خلال أدائه للصلاة بهجومها عليه وتوجيهها للعديد من الطعنات له، مشيرا إلى أن الزوج المصاب البالغ من العمر 33 سنة، تم نقله على وجه السرعة إلى مركز صحي لرتق جراحه، بينما تم وضع الزوجة تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، في انتظار إدلاء والدتها بشواهد طبية تؤكد مرض ابنتها نفسيا.

 

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المغرب شوف تيفي ليلة الدخلة الصلاة الذبح العشاء الدرك الملكي

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