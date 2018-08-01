الإعلام الدولي يسخر من الولاية الخامسة لبوتفليقة ويصف الحالة الصحية المتدهورة لرئيس الجزائر بـ ''اللغز'' ﻿

تحول الحديث عن الحالة الصحية المتدهورة لعبد العزيز بوتفليقة ونوايا جنرالات الجيش تثبيته في منصبه كرئيس للجزائر لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في شهر أبريل المقبل، رغما عن فقدانه

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تحول الحديث عن الحالة الصحية المتدهورة لعبد العزيز بوتفليقة ونوايا جنرالات الجيش تثبيته في منصبه كرئيس للجزائر لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في شهر أبريل المقبل، رغما عن فقدانه للوعي والنطق والحركة، إلى مادة ساخرة عبر وسائل الإعلام الدولية التي وصفت مرض بوتفليقة بـ ''اللغز''، على هامش تناولها لخبر نقله يوم الإثنين الماضي إلى العاصمة السويسرية جنيف لإجراء فحوص طبية دقيقة وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الجزائرية دون إعطاء تفاصيل.

وأوضح الموقع الإخباري الفرنسي ''Le temp'' في تقرير أعده في هذا الموضوع، أن الجيش الجزائري الذي يرغب في إطالة أمد حكم بوتفليقة للبلاد من خلال تمكينه من ولاية رئاسية خامسة، يلف قضية الحالة الصحية لهذا الأخير، بغموض كبير، في الوقت الذي اعتبرت ''la liberté'' الفرنسية، أن الرئيس الجزائري الذي تجاوز الثمانين سنة، أضعفته آثار السكتة الدماغية التي أصابته في سنة 2013 والتي أرغمته على الرقود في إحدى مستشفيات باريس لفترة 80 يوما نافذا، حيث رجحت المصادر ذاتها، إمكانية إقدام الجيش الجزائري على ترشيحه لفترة رئاسية جديدة، وهو الطرح الذي زكاه عدد من المراقبين السياسيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تطرقت فيه وسائل إعلام سويسرية لخبر مغادرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للجزائر يوم الإثنين الماضي في اتجاه جنيف لإجراء فحوص طبية دورية، حيث استنارت بمضمون ما حملته قصاصة وكالة الأنباء الجزائرية التي أعلنت الخبر دون تقديم تفاصيل تتعلق بمدة إقامته في سويسرا أو المستشفى الذي ستجري فيه الفحوص الطبية.

ويذكر أن الرئيس بوتفليقة قد سبق له السفر عدة مرات إلى الخارج لإجراء فحوص طبية دورية في مستشفيات باريس أو غرونوبل أو جنيف، وخصوصا في السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت إصابته بسكتة دماغية جعلته طريح الفراش لا يظهر إلا نادرا في وسائل الإعلام الرسمية دون أن يتحدث أو يلقي أي خطاب.

كما يرى مراقبون أنه تحسبا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في شهر أبريل المقبل، فإن قرار ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، يبقى أمرا مرجحا للغاية، مع أن الرجل الذي لم يعد يقوى على الحركة منذ سنوات، أصبح مثار العديد من التكهنات في بلاده التي تتحدد خريطتها السياسية من طرف ثلة من جنرالات العسكر.





