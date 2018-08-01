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إصابة ثمانية أطر طبية بمرض السل بمستشفى الرازي بمراكش

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 16:32 إصابة ثمانية أطر طبية بمرض السل بمستشفى الرازي بمراكش | مجتمع
إصابة ثمانية أطر طبية بمرض السل بمستشفى الرازي بمراكش
أكد مصدر من وزار الصحة لـ ''شوف تيفي''، يومه الخميس، تسجيل إصابة ثمانية أطر طبية يعملون بمستشفى الرازي من بينهم أربعة أطباء بمرض السل.

"شوف تيفي"

أكد مصدر من وزار الصحة لـ "شوف تيفي"، يومه الخميس، تسجيل إصابة ثمانية أطر طبية يعملون بمستشفى الرازي من بينهم أربعة أطباء بمرض السل.

وكانت يومية المساء قد أكدت هي الأخرى تسجيل حوالي سبع إصابات بداء السل الوبائي في صفوف أطباء وممرضين بمستشفى الرازي بمراكش، ما جعل وزارة الصحة، تقرر إغلاق قسم المستعجلات، وفتح تحقيق حول ظروف وملابسات إصابة الأطر الطبية والتمريضية بهذا المرض الخطير.

وقرر الوزير أنس الدكالي، وفق ما أوردته يومية المساء، بداية الأسبوع الجاري فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء انتشار المرض في صفوف الأطر الطبية، فضلا عن إطلاق برنامج للتطهير الوبائي بكافة مرافق المستشفى، وللأدوات الطبية التي يتم الاشتغال بها في قسم السل.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مرض السل المرض الخطير المستعجلات

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