بالصور.. أمين جاد يطلق أغنية راي جديدة بطريقة كوميدية ﻿

أطلق الفنان المغربي أمين جاد أغنية جديدة عبارة عن فيديو كليب يحمل عنوان ''dima connecté '' وهي من كلمات وألحان وتوزيع عماد أمراح؛ بينما تم تصوير الفيديو كليب بإسبانيا وبالضبط في أشهر بحر ببرشلونة وتدور

شوف تيفي ماريا جعدود

أطلق الفنان المغربي أمين جاد أغنية جديدة عبارة عن فيديو كليب يحمل عنوان ''dima connecté '' وهي من كلمات وألحان وتوزيع عماد أمراح؛ بينما تم تصوير الفيديو كليب بإسبانيا وبالضبط في أشهر بحر ببرشلونة وتدور أحداث الأغنية عن صراع بين شاب وحبيبته حول ابتلائها بمواقع التواصل الاجتماعي مثل الإنستغرام وسناب شات وغيرها من المواقع.

وصور جاد الأغنية بطريقة كوميدية تعبر عن روحه المرحة.

جدير بالذكر أن الفنان أمين جاد من الأصوات المغربية المتميزة في لون الراي وعرف بمجموعة من الأغاني التي لاقت استحسان جمهوره.