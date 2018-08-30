بالصور.. انفجار قنينة غاز يحوّل حفل زفاف إلى كارثة بالعيون ﻿

تحول حفل زفاف بحي 84 شرق مدينة العيون، صباح اليوم الخميس، إلى كارثة بعد انفجار قنينة غاز من الحجم الكبير بمطبخ المنزل.

شــوف تــيفـي: الـعيـون

تحول حفل زفاف بحي 84 شرق مدينة العيون، صباح اليوم الخميس، إلى كارثة بعد انفجار قنينة غاز من الحجم الكبير بمطبخ المنزل.

وحسب مصادر مطلعة، فإن مراسيم حفل الزفاف كانت تسير بشكل عادي، إلا أنه انقلبت البهجة والسرور إلى صرخات استغاثة وحالة من الهلع وسط ضيوف هذا الحفل.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا الانفجار دفع ببعض الضيوف الذين كانوا بالمنزل، للخروج إلى الشارع مذعورين، حيث عمد بعض المواطنين على إخماد الحريق الذي كاد أن يتسبب في كارثة كبيرة.

هذا، وفور علمها بالحادث حلت عناصر الوقاية المدنية والشرطة إلى عين المكان، وتم إخماد الحريق بشكل كامل، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق في أسباب الحادث لتحديد ملابساته الحقيقية.