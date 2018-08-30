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بالصور..اعتصام ليلي للأساتذة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 15:36 بالصور..اعتصام ليلي للأساتذة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط | مجتمع
بالصور..اعتصام ليلي للأساتذة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط
دخل المئات من الأساتذة المتعاقدين ليلة الأربعاء-الخميس، في اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي للضغط على هذه الأخيرة، حتى تتراجع عن قرارها بإلزامهم

''شوف تيفي''

دخل المئات من الأساتذة المتعاقدين ليلة الأربعاء-الخميس، في اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي للضغط على هذه الأخيرة، حتى تتراجع عن قرارها بإلزامهم بتوقيع العقود.

وخرج ظهر أمس الأربعاء آلاف الأساتذة المتعاقدين، للتظاهر بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد، وإدماجهم في الوظيفة العمومية، ورفعوا مجموعة من الشعارات التي وجهوا من خلالها انتقادات لاذعة لوزارة سعيد أمزازي.

تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة المتعاقدين، أعلنوا عزمهم على مواصلة التظاهر اليوم الخميس، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، حتى تستجيب هذه الأخيرة لجميع المطالب المقدمة لها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة التربية الوطنية العقود العاصمة الرباط الوظيفة العمومية

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