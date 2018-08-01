مختل عقليا حاول الانتحار برمي نفسه من أعلى منزل عائلته بالداخلة ﻿

علـمت ''شـوف تيفي''، أن شخصا أقدم صباح يوم أمس الأربعاء، على محاولة الانتحار من أعلى منزل عائلته الكائن بحي الوحدة بمدينة الداخلة.

شـوف تيفـي: يـحـيى الـغليـظ

علـمت ''شـوف تيفي''، أن شخصا أقدم صباح يوم أمس الأربعاء، على محاولة الانتحار من أعلى منزل عائلته الكائن بحي الوحدة بمدينة الداخلة.

وحسب مصادرنا، فإن الشخص في الثلاثينيات من عمره ومتزوج وأب لطفلين و يعاني من أمراض عقلية، حيث كان يتناول إحدى المخدرات القوية، وهو ما دفع به إلى الإقدام على محاولة الانتحار، لولا تدخل أفراد عائلته في الوقت المناسب.

هذا، وفور علمها حلت السلطات المحلية إلى عين المكان، وتم نقل المعني بالأمر إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة قصد تلقي العلاجات الخاصة.