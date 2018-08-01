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بعد انتشاره بالجزائر..رئيس الحكومة ينفي تسرب وباء الكوليرا إلى المغرب

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 15:00 بعد انتشاره بالجزائر..رئيس الحكومة ينفي تسرب وباء الكوليرا إلى المغرب | بوليتيك
بعد انتشاره بالجزائر..رئيس الحكومة ينفي تسرب وباء الكوليرا إلى المغرب
نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يومه الخميس، بشكل قاطع وجود أي تسرب، لحدود الساعة، لوباء داء الكوليرا إلى بلادنا، وذلك بعد انتشاره بالجارة الجزائر.

''شوف تيفي''

نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يومه الخميس، بشكل قاطع وجود أي تسرب، لحدود الساعة، لوباء داء الكوليرا إلى بلادنا، وذلك بعد انتشاره بالجارة الجزائر.

وطمأن رئيس الحكومة خلال افتتاحه لأشغال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 30 غشت 2018، المواطنات والمواطنين بأن الحالة الوبائية ببلادنا سليمة، وأنه إلى حدود الساعة، قائلا: ''لا يوجد أي خطر ولا أي تسرب، وهناك يقظة مستمرة، رفعنا درجتها لدى الأطر الصحية ولدى أطر مختلف القطاعات المعنية، بحكم أن هذا الموضوع يهم عددا من القطاعات مثل الداخلية والفلاحة والماء وغيرها''، مؤكدا على أنه بمجرد تسجيل أي علامة ولو صغيرة: ''سنرفع درجة رد الفعل الصحي، ووزارة الصحة معبأة للإخبار من جهة، ولمواجهة الوضع من جهة أخرى''.

وتأسف رئيس الحكومة لما يروّج من إشاعات ومحاولة نشر الرعب والفزع بين المواطنين بدون سبب، موضحا أنه خلافا للأخبار الزائفة التي تروج بأن وزارة الصحة تحذر من شرب ماء الصنبور وعدم أكل بعض الأغذية، قائلا: '' إن كل هذا غير صحيح، إذ يمكن للمواطنين تناول أغذيتهم ويشربون الماء الشروب المعالج في الصنابير بدون أي خوف''، مضيفا: ''أكدت وزارة الصحة في بلاغ رسمي عدم تسجيل أي حالة من الكوليرا في بلادنا، وهي في تنسيق مع مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة الصحة العالمية وقامت بإجراءات استباقية واحترازية لحماية حدود بلادنا وحماية صحة مواطنينا من تسرب هذا الداء''.

وذكر العثماني بعد إشارته لما تقوم به وزارة الصحة من إجراءات وقائية احترازية تحسبا لوقوع أي حالة، بأن ''هذه التحركات ضرورية ولا تعني وجود الخطر، بل معناه أننا مستعدون كامل الاستعداد حتى لا يتسرب إلينا أي خطر، كما أن هناك تعليمات للأطر الطبية وشبه الطبية وغيرها من الأطر في القطاعات المعنية للتعرف على أي علامات يمكنها أن تؤدي إلى تسرب الداء إلى بلادنا''.

ومن جهة أخرى قال رئيس الحكومة بخصوص السنة الثانية من عمر الحكومة: '' السنة كانت غنية وأمامنا أوراش اجتماعية واقتصادية وأخرى في مجال الحكامة ومحاربة الفساد، علينا جميعا أن نتجند لإنجاحها، لأنها ستفتح الباب لإصلاحات مهمة في بلادنا''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الحكومة الكوليرا

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