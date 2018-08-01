هاذ شي بزاف..طفل عطاه راجل خالتو درهم وغتصابو من الدبر بالقنيطرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن أسرة قنيطرية، وضعت قبل أيام شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة القنيطرة، تتهم من خلالها قريبها الشاب باغتصاب طفلها البالغ من العمر أربع سنوات بإحدى الضيعات.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن أسرة قنيطرية، وضعت قبل أيام شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة القنيطرة، تتهم من خلالها قريبها الشاب باغتصاب طفلها البالغ من العمر أربع سنوات بإحدى الضيعات.

وأوضح شقيق الطفل في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الخميس، أن أسرته، كانت قبل مدة بضيعة خالته، ليقوم زوج هذه الأخيرة البالغ من العمر 36 سنة، باستدراج الطفل إلى مكان منعزل بالضيعة مقابل منحه درهما، قبل أن يعمد إلى اغتصابه وهتك عرضه من الدبر.

وأضاف المتحدث أن شقيقه شعر بألم على مستوى الدبر ما أثار شكوك والدهما الذي سارع إلى التقدم بشكاية للوكيل العام للملك، قبل أن يحصل على شهادة طبية تؤكد تعرضه للاغتصاب من الدبر، مشيرا إلى أن زوج خالته تم إيقافه في البداية إلا أن الهيئة القضائية المكلفة بالبث في الملف قررت متابعته في حالة سراح وحددت تاريخ 19 شتنبر المقبل لعقد أولى الجلسات.