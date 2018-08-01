الإطاحة بزعيم أكبر شبكة متخصصة في الهجرة السرية بالشمال ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة واد لاو ضواحي تطوان، تمكنت أمس الأربعاء، من الإطاحة بزعيم شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية بالشمال، بعد صدور العديد من مذكرات البحث في

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة واد لاو ضواحي تطوان، تمكنت أمس الأربعاء، من الإطاحة بزعيم شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية بالشمال، بعد صدور العديد من مذكرات البحث في حقه.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، توصلت بإخبارية تفيد بتواجد المبحوث عنه الذي صدرت في حقه عشر مذكرات بحث دولية بشاطئ واد لاو، ما مكن من إيقافه بعد سنة من فراره، عقب اعتقال إخوته المتورطين معه في تسهيل عمليات الهجرة السرية.

وأكد المصدر ذاته وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق الأولى معه، بإشراف من النيابة العامة المختصة.