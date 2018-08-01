فتاة الوشم السيناريوهات الكاملة للبحث عن الحقيقة ﻿

من فتاة الحافلة بالدارالبيضاء إلى فتاة المحفظة في بنجرير إلى فتاة الوشم بأولاد عياد إقليم لفقيه بنصالح.. يتجدد فعل الاغتصاب في ذات السنة.. لكن وقع فتاة الوشم كان قويا بسبب فعل الاغتصاب الجماعي على

'' شوف تيفي '' : عبدالله الساورة / منال الغطاس

من فتاة الحافلة بالدارالبيضاء إلى فتاة المحفظة في بنجرير إلى فتاة الوشم بأولاد عياد إقليم لفقيه بنصالح.. يتجدد فعل الاغتصاب في ذات السنة.. لكن وقع فتاة الوشم كان قويا بسبب فعل الاغتصاب الجماعي على فتاة قاصرة وما خلفه المتهمون على جسدها من وشم وكي وتعنيف.. ''شوف تيفي'' فجرت قضية فتاة الوشم وكانت سباقة في البحث عن تفاصيلها.. ونقلها إلى قضية رأي وطني بأبعاد دولية وإنسانية ومعها أيضا نقلت أراء عائلات المتهمين بحثا عن الحقيقة و تنويرا للرأي الوطني.

السيناريو الأول : تحت وجوه الإكراه

'' كنت كنصلي وكنت في الدار وكنقرا وخرجوا ليا على حياتي''.. ذاك ما كانت تأمله فتاة الوشم وهذا مصيرها اليوم.. تجلس خديجة منكمشة ومرعوبة والخوف يسحق ما تبقى من ذكرى الاغتصاب المؤلمة. شابة بالكاد تبلغ 17 ربيعا.. قادتها زيارة عادية عند عائلتها من أولاد عياد إلى إحدى الدواوير بإقليم الفقيه بنصالح لتكون فريسة في يد المغتصبين.. أمام عتبة المنزل يتم خطفها قسرا والهروب بها إلى غابات الزيتون التي تجهلها.. تتحدث إلى'' شوف تيفي '' والوجع يهد جسدها وقلبها قائلة '' كيدوزني كل واحد من الواحد للآخر.. حتى شبعوا مني''.. تحكي في ركن قصي بالمنزل وجدار متشقق يبرز وضع الحال.. والأم والأب يَتقطَّعان ألما على حالها .. وعن اغتصاب جماعي بشع.

عملت العصابة الإجرامية كما سمتهم على افتضاض بكارتها من قبل 14 مغتصبا مارسوا الجنس عليها بالتناوب.. تصمت قليلا كأنها تتذكر ستين يوما التي قضتها مع المغتصبين كرها أشكالا وألوانا.. هو الهوان الدائم في كل لحظات الجحيم...

لكن الأقسى والشيء الأكثر مرارة هو وشم جسدها بالكامل عنفا وتطريزا بما جادت قرائحهم.. هناك من رسم صورة عشيقته عارية وهي تغني في ساقها.. وهناك من وشم وردة تتدلى.. وهناك من وشم في عنقها اسم عزد الدين لتتذكره مدى الحياة.. ومنهم من وشم نجمة خماسية.. ومنهم من وشم قلوب الحب.. وتوالى الوشم في أطراف جسدها من فرق الرياضة إلى لاعبين محترفين دوليين.. كل واحد وشم ما يحلو له.. ماذا أراد المغتصبون وهم يرسمون بالوشم كل تلك الأشياء العالقة بِمِخْيَالِهِمْ؟ أهو نوع من التباهي؟ أم هو اعتزاز بالنفس في لحظة القوة وضعف الأخر؟.. تبكي وتردد '' خرجوا ليا على حياتي.. لا أستطيع الخروج إلى الشارع''.

الفضيحة قاسية بكل ما فيها بجماعة صغيرة هي أولاد عياد على محاذاة الطريقة الرئيسية الرابطة بين بني ملال وقلعة السراغنة.. حيث تنتشر الحقائق مع الإشاعات مع تحريف الحقيقة لصنع فيلم عجائبي من الأقاويل.

الأم منهارة بالكامل بالكاد تكاد تنطق ويُغالبها الأسى والدموع التي تنهار دون توقف ولسان حالها يقول '' انظروا ماذا فعل المغتصبون بابنتي لمدة ستين يوما''.. شهران متتابعان من الاغتصاب و القهر والاحتجاز والعنف المفضي إلى افتضاض بكارتها. تردد '' شدوا ليا حقي '' بمرارة تخاطب القائمين على الأمر.. تكمل '' كلهم مجرمين ما فيهم الحنان''.. تضيف '' حاولت الهرب مرارا لكن في كل مرة كنت أنال قسطا كبيرا من الضرب ''.

بعدما أكملوا شهوات غرائزهم قادها إثنان على متن دراجة نارية ورميا بها أمام عتبة منزل الأب منهارة غير آسفين على ما فعلاه.. لتأخذ العدالة مجراها ويتم إلقاء القبض على تسعة من المغتصبين والبحث جاري عن الآخرين.

فتاة الوشم أو فتاة أولاد عياد.. فضيحة أخرى عن جرائم الاغتصاب البشعة وعن درجة العنف والكبت الذي يسكن في النفوس والعقول.. أمام سؤال عريض ما هي سبل الخلاص؟

السيناريو الثاني: الوجه الآخر لفتاة الوشم

تنتقل ''شوف تيفي '' في جماعة أولاد عياد إلى الطرف الثاني في القضية وتستمع لأحاديث عائلات المتهمين مكذبين رواية خديجة فتاة الوشم جملة وتفصيلا ووسم كلامها بالأباطيل.. في نظرهم خديجة خرجت من منزل والدها واتجهت قبل ثلاث سنوات نحو سيدي عثمان بالدارالبيضاء.. باستطاعتها أن تقوم بكل فعل مشين.. فهي خريجة مدرسة الشوارع.. والدة المتهم الرئيسي في القضية سعاد مونظيف أوضحت لقناة '' شوف تيفي'' قائلة : '' هذه هي الصورة ( الصليب المعقوف ) في الحائط منزل خديجة..نفسها موجودة في يدها.. وكتبت تحتها أمي..أقسم بأن ما قامت به بفعل إرادتها..وأنا أراها مع هذا ومع ذاك...'' وأضافت '' خديجة ظلمت ابني.. يشتغل مع صاحب المحل ولا يأتي حتى الساعة الثالثة ونصف ظهرا.. يتغذى ويستريح قليلا ويعود إلى عمله..أين وجد هذه الفتاة التي أغلق عليها واغتصبها.. هذه الفتاة تذهب بمحض إرادتها.. تدور في الشوارع..ابني لا يزال قاصرا..أين اغتصب هذه الشمكارة.. كدير الميكا.. كدير السيلسيون.. يعرفها الصغير والكبير''.

وتطالب أم المتهم بتعميق البحث في القضية قائلة '' هناك أطباء محلفون في المحكمة وعليهم أن يبحثوا عن زمن الاغتصاب متى كان؟؟.. الجيران يشهدون أنها تدق البيوت وتسأل الشبان عن حاجتها من السجائر والمخدرات''.. عائلات المتهمين التي التقت بهم '' شوف تيفي '' تكيل مزيدا من الاتهامات إلى فتاة الوشم ووصفها بأقبح الأوصاف..

أم متهم ثانٍ في القضية تحدثت إلى '' شوف تيفي '' قائلة : '' ولدي مظلوم..ولدي دجاجة لا يمسها.. خديجة كتظل بالكاريان.. كتمشي العثامنة.. ثلاث سنوات وهذه الفتاة وهي غائبة عن منزل عائلتها.. كتربطها والدتها وتخرج.. واش للي مربوط كيخرج.. أطالب بتعميق البحث.. هذه الفتاة كتكمي .. كتشرب.. كتعوم في الواد.. كتعوم في القادوس.. ابن السابعة في أولاد عياد يعرفها''. الأمهات يلقين باللائمة على خديجة وعائلتها ويتهمونها أنها ما تدعيه مجرد أباطيل؟.

نخرج من منازل الشباب المتهمين.. في أولاد عياد تنقسم الأراء بين مؤيد لقضية خديجة وبين من يتهمها ونحن ننصت ونستمع و نقف على درجة الحياد...

السيناريو الثالث : الوجهة الحقوقية وحملات التضامن :

خلف الحادث المأساوي المتمثل في الإعتداء الجنسي الجماعي على الفتاة خديجة المنحدرة من أولاد عياد التي أضحت موسومة ب '' فتاة الوشم '' استياء عارما وتعاطفا كبيرا مع قضيتها باغتصابها من طرف 14 مغتصبا. ودخلت جمعيات المجتمع المدني على الخط فقد أصدرت جمعية التنمية والطفولة / الفرع المركزي بيانا استنكرت ما '' تعرضت له طفلة قاصر لأشكال متعددة من العنف الجسدي والجنسي والنفسي تجلت في الاختطاف والاغتصاب الجماعي والوشم على الجسد والحرق و الكي من طرف عصابة متكونة من ثلاثة عشر شخصا ''.

وأضاف البيان ''إن هذه الجريمة النكراء والمدانة من طرف كل الضمائر الحية والإطارات الغيورة على طفولتنا بما فيها جمعية التنمية للطفولة والشباب، فإن كانت تدل على الاستهتار بحقوق الأطفال المغاربة واستمرار التمثل الاجتماعي السلبي لقضايا الطفولة، فإنها تؤكد بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك فشل الخطط والبرامج والاستراتيجيات الرسمية في صيانة حقوق الطفولة المغربية من كل أنواع المعاملات القاسية والعنيفة والحاطة بكرامتها رغم الشعارات المستهلكة في هذا الشأن. إننا في جمعية التنمية للطفولة و الشباب، ندين بشدة هذه الجريمة النكراء ''.

وعلى الفيسبوك واليوتوب وصلت عدد التعليقات أرقاما ومشاهدات خيالية واستنكرت أغلب التعليقات هذا الفعل الهمجي وذهبت بعض التعليقات إلى تشديد العقوبات على المغتصبين وطالب عدد كبير منهم بعقوبة الإعدام للمغتصبين.. بينما ذهبت فئة إلى التعليق بعبارة '' لا حول ولا قوة إلا بالله ''.. في حين ذهب نصف آخر إلى التساؤل عن المعطيات الدقيقة وتحليل خطاب الفتاة القاصر بالنظر إلى روايتها.

انطلقت حملة تضامنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإنقاذ فتاة الوشم / خديجة المنحدرة من أولاد عياد إقليم الفقيه بنصالح.

وعبر الرسم الكاريكاتيري عن الحالة النفسية والجسدية التي تعيشها خديجة ذات 17 عاما.. بهاشتاغ معنون '' #أنا خديجة #أنا أيضًا# كلنا خديجة ''.. يبرز خديجة في حالة شبه عارية وهي تذرف دموعها موسومة بأوشام في أطراف جسدها بذات الوشم المعقوف مع وضع علامة ممنوع على عضوها التناسلي كرمزية لعدم اغتصاب فتيات أخريات. فيما وضعت أصبعها على فمها في طلب من الآخرين الصمت ووضعت علامة الإنقاذ على عينيها في محاولة لتقديم الدعم المعنوي والنفسي والمادي لها جراء ما تمر به هذه التلميذة ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش من محنة صعبة جراء فعل الاغتصاب الجماعي لها من طرف 14 مغتصبا. فيما ظلت الخلفية عبارة عن ألوان باهتة يمتزج فيها الأخضر بالأصفر كناية عن أشباح و كناية عن المغتصبين.

وتفاعل العديد من النشطاء في الفيسبوك تعاطفا مع وضعيتها ومحنتها بوضع ذات الرسم في صفحاتهم والتعليق عليه بل وخلف حادث الاعتداء والاغتصاب والكي والوشم موجات استنكار عارمة لدى المغاربة قاطبة في سابقة من نوعها شجبا لهذا الفعل الشنيع.

وفيما ألقت السلطات القبض على 13 من المشتبه بهم وتستمر عمليات البحث عن المتهم الرابع عشر، حيث من المقرر بدء المحاكمة مع بداية شهر شتنبر، قالت جمعية تحدي للمساواة والمواطنة إنها ستعمل على الدفاع عن الضحية. وقالت بشرى عبده إن الجمعية ستوفر أيضاً أخصائية نفسية للضحية لأنها عانت ''واحدة من أكثر الأعمال الهمجية التي رأيتها في حياتي كلها''.

وأثار خطف المغربية القاصرة وتعرضها للاغتصاب والتعذيب أثناء احتجازها صدمة في المغرب وخارجه، وأدى إلى حملة تضامن واسعة معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تضامن مع خديجة ودعوات من أجل مساعدة عائلتها لتتمكن من إزالة الوشوم التي خلفها خاطفوها. ووقع أكثر من 3400 شخص عريضة إلكترونية تطالب العاهل المغربي محمد السادس بمساعدة الفتاة من أجل ''إعادة الحياة إليها''.

وكتبت الكاتبة والناشطة ربيعة العلام تدوينة طويلة متعاطفة مع فتاة الوشم '' هو الجسد الأنثوي الملعون بالخطيئة الأولى متابع دوما بها. هو الجسد الممارس للفتنة والضحية الدائمة رجل. على نتوءات هذا الجسد الضعيف ظل الذكر لسنوات ولا زال يتطلع للتعويض في علاقته بالمرأة باعتبارها طرفا ضعيفا اقتصاديا واجتماعيا. هي ساحة المعركة التي يثبت فيها رجولته المخصية، في امتلاكها وإخضاعها وإضعافها رد لكرامته المنتهكة وحقوقه المهدورة والتي لا يملك الجرأة على المطالبة بها. وحدها علاقته بالمرأة \ الحيط القصير، الملحمة العنترية التي يظهر فيها بطولاته الزائفة وحكايا النساء المستباحات، المنتهكات حد الامتهان ومن خلال أجسادهن الحاملة لأثر فتوحات التتار، خير شاهد على ذلك.. قصص اغتصاب وعنف تطالعنا كل صباح عبر الجرائد أو النت والبطل المغوار ذكر مخصي''.

وأضافت '' خديجة فتاة في ربيع العمر من مدينة الفقيه بن صالح تم اختطافها واغتصابها بشكل جماعي وترك الجناة أثارهم وشما على كل الجسد، خديجة سيكتب عليها أن تسكن في جسد نقوشه تاريخ لعنف جسدي ونفسي.. ذاكرة اغتصاب جماعي خلف وراءه خراب ذات…..بل ذوات ''.

قناة ''شوف تيفي'' تنقــل قضية فتاة الوشم إلى العالمية

''شوف تيفي تحقق السبق في كبريات الصحف والقنوات العالمية عن طريق '' فتاة الوشم ''.. : تحت هذا العنوان الطويل كتبت الصحيفة البريطانية الأكثر انتشارا '' ديلي مور '' على فتاة الوشم مقالا مطولا تطرقت فيه لاعتقال شباب بتهمة الخطف والاغتصاب والتعذيب لفتاة مراهقة حوالي شهرين وتغطيتها بالوشم المعقوف ''، معتمدة على مصدر '' شوف تيفي''.

ليس وحدها صحيفة '' ديلي مور ''من نقلت خبر فتاة الوشم عن القناة الإلكترونية المغربية '' شوف تيفي '' بل عمدت كبريات الصحف العالمية إلى الاستعانة بفيديو قناة '' شوف تيفي ''. فقد كتبت صحيفة '' lavanguardia'' الإسبانية ذات التوجه اليساري والأكثر انتشارا بالشمال الإسباني إلى كتابة ثلاث مقالات متتالية بناء على فيديو والقصة الإخبارية التي كتبتها '' شوف تيفي ''. بالاعتماد بشكل كلي على صور وفيديو '' ''شوف تيفي'' وترجمت أكثر من دقيقتين من الفيديو إلى اللغة الإسبانية ووضعه مع مقالتها في موقعها الإلكتروني.

العديد من الصحف والمواقع الإخبارية الإسبانية سارت في ذات الاتجاه فقد نقل موقع '' elespanol '' الواسع الانتشار بوضع صورة للوشم المعقوف على جسد خديجة بعنوان عريض '' الحروق والوشم والاغتصاب: شهر الجحيم القاصر مع العصابة المغربية ''.

الموقع الإخباري الأكثر انتشارا ''clarin '' كتب بعنوان عريض في صدر صفحته '' الاختطاف والاعتداء في المغرب: ضحية العصابة: '' يأخذني هذا ويتركني للآخر '' مع وضع أجزاء من مقطع فيديو '' شوف تيفي '' مترجم إلى اللغة الإسبانية بطريقة احترافية وإبداعية جميلة مع تزيين المقال بمجموعة من الصور.

بدورها صحيفة '' losreplicantes '' كتبت مقالة إخبارية مزينة بصورة لفتاة الوشم بعنوان '' 13 شابًا يختطفون ويغتصبون ويعذبون قاصرًا لمدة شهر''.

وأشادت العديد من الصحف والمواقع الإسبانية بما قامت به قناة '' شوف تيفي '' في تغطيتها لهذا الحدث بمهنية عالية وكانت سباقة في نشر معطيات دقيقة عن فتاة الوشم بأولاد عياد إقليم الفقيه بنصالح منذ بداية القضية.

القناة العالمية ''bbc '' قامت بإعداد تقرير إخباري مفصل عن فتاة الوشم بناء على فيديو '' شوف تيفي '' من تصوير سعيد الفاطمي والقصة الإخبارية لمحرر القناة الصحافي عبد الله الساورة حيث تناولت صحافية '' bbc'' مقطعا مطولا بشكل حرفي هو التالي '' هناك من رسم صورة عشيقته عارية وهي تغني في ساقها.. وهناك من وشم وردة تتدلى.. وهناك من وشم في عنقها اسم عزد الدين لتتذكره مدى الحياة.. ومنهم من وشم نجمة خماسية.. وتوالى الوشم في أطراف جسدها من فرق الرياضة إلى لاعبين محترفين دوليين.. كل واحد وشم ما يحلو له ''.

وفي حديث لرئيسة تحرير قناة '' شوف تيفي '' منال الغطاس عن جوانب من تغطية '' القناة لهذا الحدث المهم و تهافت القنوات والصحف العالمية على الاعتماد على مصدر القناة قالت '' نتعامل مع قضايا المغرب العميق بمهنية كبيرة ونعتمد على التدقيق في الأخبار من مصدرها.. وهذا يمنحنا الأسبقية والمشروعية في خط تحريري يقترب كثيرا من هموم المواطنين ومشاكلهم و يعتمد كليا على تغطية قضايا المغرب العميق من خلال استطلاعات وتحقيقات ومقالات تفصيلية لتبيان الحقائق ''.

و معلوم أن قناة ''شوف تيفي'' تتعامل مع جميع الأحداث الوطنية بجدية كبرى حيث تُــوفر مراسلين من جميع أنحاء المغرب للانتقال إلى عين المكان و البحث عن الحقيقة الكاملة من جميع زواياها و هو ما يُــكرس مفهوم إعلام القرب.

سؤال الإغتصاب:

رغم تباين الأراء في قضية فتاة الوشم واختلافها الشديد،فإن كلمة الفصل لسلطة القضاء ومعها أسئلة تطرح من حين لآخر لما يتخذ الاغتصاب من وجوه قبيحة ؟ وأشكال عنف سادية ؟ وردود فعل قوية من طرف المجتمع بعد كل اعتداء.. مع سؤال كبير كيف يمكن للمجتمع المغربي تجاوز درجات الكبت الكبيرة وحدة العنف والإغتصاب الذي يزداد يوما بعد يوم في ظل تغيرات كبيرة طارئة على المجتمع المغربي لم يستطع مواكبتها وفهمها بالشكل الجيد...