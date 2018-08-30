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رسميا وبالوثيقة...وزارة الصحة تنقل طبيب الفقراء لتارودانت

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 13:59 رسميا وبالوثيقة...وزارة الصحة تنقل طبيب الفقراء لتارودانت | مجتمع
رسميا وبالوثيقة...وزارة الصحة تنقل طبيب الفقراء لتارودانت
قررت وزارة الصحة تنقيل الطبيب المثير للجدل ''المهدي الشافعي'' المعروف بطبيب الفقراء إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة تارودانت، وتعيينه من جديد بشكل مؤقت.

شوف تيفي: تيزنيت

قررت وزارة الصحة تنقيل الطبيب المثير للجدل ''المهدي الشافعي'' المعروف بطبيب الفقراء إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة تارودانت، وتعيينه من جديد بشكل مؤقت.

وحسب قرار التنقيل الذي تتوفر قناة ''شوف تيفي'' على نسخة منه، فإن إعادة تعيين ''الشافعي'' بشكل استثنائي بالمستشفى الإقليمي بمدينة تارودانت، جاء على خلفية الاحتقان الذي يعرفه مستشفى الحسن الأول بتزنيت، مؤكدة أن ذلك يشكل تداعيات سلبية على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين والمواطنات بهذا المرفق العمومي، والتي تؤثر سلبا على السير العادي للمصلحة المعنية.

واعتبرت الوزارة هذه المبررات كلها كافية لنقل الشافعي لتارودانت وذلك تجنبا للمزيد من الاحتقان وضمانا للسيرورة العملية للمرفق الصحي، مطالبة من الطبيب المعني الاستجابة لهذا القرار والتقدم لمندوب الصحة بإقليم تارودانت قصد تسلم مهامه الجديدة.

يشار أن المستشفى الإقليمي بتيزنيت شهد في اليومين الأخيرين تصاعدا حادا في الأحداث أدت إلى احتقان شديد بين طبيب الأطفال ''الشافعي'' ومدير المستشفى، أدى إلى خروج طبيب الفقراء بعدد من الفيديوهات عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك، والتي وجه فيها اتهامات لإدارة المستشفى باستفزازه، وعرقلة عمله بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت رسميا نقل الطبيب المثير للجدل المهدي الشافعي مستشفى تارودانت وزارة الصحة

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