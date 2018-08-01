زوج يوجه طعنات قاتلة لزوجته وابنهما ويرسلهما في حالة حرجة للمستعجلات بإقليم اشتوكة أيت بها ﻿

اهتز دوار ''غزالة'' بمنطقة أيت عميرة بإقليم اشنوكة أيت بها يوم أمس على وقع جريمة بشعة بعد إقدام شخص ثلاثيني على طعن زوجته وربيبها في أنحاء مختلفة من جسديهما وإرسالهما في وضعية جد حرجة للمستعجلات.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

اهتز دوار ''غزالة'' بمنطقة أيت عميرة بإقليم اشنوكة أيت بها يوم أمس على وقع جريمة بشعة بعد إقدام شخص ثلاثيني على طعن زوجته وربيبها في أنحاء مختلفة من جسديهما وإرسالهما في وضعية جد حرجة للمستعجلات.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالحادث راجع إلى نشوب خلاف حاد بين الزوج وزوجته بفعل شكوك حول تصرفاتها، ليقرر وضع حد لحياتها رفقة ابنها الذي أتت به لبيت الزوجية بعد طلاقها من زوجها الأول.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه به خطط لتنفيذ جريمته بعد حلول الساعات الأولى من الصباح، حيث عمد إلى الإجهاز على زوجته وابنها عن طريق مباغثتهما، وتوجيهه لطعنات غادرة لهما على مستوى أنحاء متفرقة من جسدهما تاركا إياهما غارقين في دمائهما، ليلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وتم نقل الضحايا في حالة جد حرجة نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى لإنقاذهما، فيما فتح تحقيق معمق من طرف عناصر الدرك حول حيثيات وملابسات الواقعة، وحررت مذكرة بحث وطنية في حق الجاني من أجل توقيفه وتقديمه للعدالة بالمنسوب له.