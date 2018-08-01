 زوج يوجه طعنات قاتلة لزوجته وابنهما ويرسلهما في حالة حرجة للمستعجلات بإقليم اشتوكة أيت بها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو مواطن من مراكش طالع ليه الدم يكشف الحالة المزرية للمسبح البلدي المحاميد بمراكش فيه الجران..مافيهش الماء والبيبان مهرسين‎ | بووز

بالفيديو مواطن من مراكش طالع ليه الدم يكشف الحالة المزرية للمسبح البلدي المحاميد بمراكش ''فيه

رسميا وبالوثيقة...وزارة الصحة تنقل طبيب الفقراء لتارودانت | مجتمع

رسميا وبالوثيقة...وزارة الصحة تنقل طبيب الفقراء لتارودانت

زوج يوجه طعنات قاتلة لزوجته وابنهما ويرسلهما في حالة حرجة للمستعجلات بإقليم اشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

زوج يوجه طعنات قاتلة لزوجته وابنهما ويرسلهما في حالة حرجة للمستعجلات بإقليم اشتوكة أيت بها

صورة برلماني مغربي شاب راكب على سيارة فاخرة دايرا كثر من 300 مليون تشعل الفيسبوك | بوليتيك

صورة برلماني مغربي شاب راكب على سيارة فاخرة دايرا كثر من 300 مليون تشعل الفيسبوك

المجلس الجهوي للحسابات يفضح شركات تنهب المال العام بمقاطعة عين الشق | مجتمع

المجلس الجهوي للحسابات يفضح شركات تنهب المال العام بمقاطعة عين الشق

عاجل وبالفيديو.. على المباشر: شاب يحاول الانتحار بباب الهديم بمدينة مكناس | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. على المباشر: شاب يحاول الانتحار بباب الهديم بمدينة مكناس

مديرية الحموشي تتفاعل مع تدوينات فيسبوكية وتنفي وقوع انفلات أمني بالعرائش | بوليتيك

مديرية الحموشي تتفاعل مع تدوينات فيسبوكية وتنفي وقوع انفلات أمني بالعرائش

كاريكاتير شوف تيفي : 150 الف أورو تنقذ لمجرد من السجن‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : 150 الف أورو تنقذ لمجرد من السجن‎

بالفيديو..شوفو كيفاش حصلو شاب باغي يحرك من ميناء طنجة | بووز

بالفيديو..شوفو كيفاش حصلو شاب باغي ''يحرك'' من ميناء طنجة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

زوج يوجه طعنات قاتلة لزوجته وابنهما ويرسلهما في حالة حرجة للمستعجلات بإقليم اشتوكة أيت بها

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 13:50 زوج يوجه طعنات قاتلة لزوجته وابنهما ويرسلهما في حالة حرجة للمستعجلات بإقليم اشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق
زوج يوجه طعنات قاتلة لزوجته وابنهما ويرسلهما في حالة حرجة للمستعجلات بإقليم اشتوكة أيت بها
اهتز دوار ''غزالة'' بمنطقة أيت عميرة بإقليم اشنوكة أيت بها يوم أمس على وقع جريمة بشعة بعد إقدام شخص ثلاثيني على طعن زوجته وربيبها في أنحاء مختلفة من جسديهما وإرسالهما في وضعية جد حرجة للمستعجلات.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

اهتز دوار ''غزالة'' بمنطقة أيت عميرة بإقليم اشنوكة أيت بها يوم أمس على وقع جريمة بشعة بعد إقدام شخص ثلاثيني على طعن زوجته وربيبها في أنحاء مختلفة من جسديهما وإرسالهما في وضعية جد حرجة للمستعجلات.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالحادث راجع إلى نشوب خلاف حاد بين الزوج وزوجته بفعل شكوك حول تصرفاتها، ليقرر وضع حد لحياتها رفقة ابنها الذي أتت به لبيت الزوجية بعد طلاقها من زوجها الأول.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه به خطط لتنفيذ جريمته بعد حلول الساعات الأولى من الصباح، حيث عمد إلى الإجهاز على زوجته وابنها عن طريق مباغثتهما، وتوجيهه لطعنات غادرة لهما على مستوى أنحاء متفرقة من جسدهما تاركا إياهما غارقين في دمائهما، ليلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وتم نقل الضحايا في حالة جد حرجة نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى لإنقاذهما، فيما فتح تحقيق معمق من طرف عناصر الدرك حول حيثيات وملابسات الواقعة، وحررت مذكرة بحث وطنية في حق الجاني من أجل توقيفه وتقديمه للعدالة بالمنسوب له.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها زوج يوجه طعنات قاتلة زوجته ابنها المستعجلات حالة حرجة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو.. على المباشر: شاب يحاول الانتحار بباب الهديم بمدينة مكناس | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. على المباشر: شاب يحاول الانتحار بباب الهديم بمدينة مكناس

فيديو جد خطير..معركة بالسيوفا بمدينة مكناس | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..معركة بالسيوفا بمدينة مكناس

اعتقال عضوة في فرقة موسيقية بتطوان والقضية فيها النصب والاحتيال | حوادث و حقوق

اعتقال عضوة في فرقة موسيقية بتطوان والقضية فيها النصب والاحتيال

جريمة بشعة تهز قلعة السراغنة..فلاح ينهي حياة راعي غنم | حوادث و حقوق

جريمة بشعة تهز قلعة السراغنة..فلاح ينهي حياة راعي غنم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الموت ديال الضحك مع الكوميدي زهير زئير دار بارودي على نغمات كازابلانكا لسعد المجرد‎ | قنوات أخرى
منذ 11 دقيقة

الموت ديال الضحك مع الكوميدي زهير زئير دار بارودي على نغمات كازابلانكا لسعد المجرد‎

في خطوة تصعيدية..الأساتذة المتعاقدون يعتصمون أمام وزارة التربية والوزير أمزازي في ورطة | خارج البلاطو

في خطوة تصعيدية..الأساتذة المتعاقدون يعتصمون أمام وزارة التربية والوزير أمزازي في ورطة

ساكنة مدينة وجدة تستبعد تسجيل حالات الكوليرا بالمغرب | خارج البلاطو

ساكنة مدينة وجدة تستبعد تسجيل حالات الكوليرا بالمغرب

اختفاء مهاجر مغربي سابق بليبيا في ظروف غامضة و الأم تناشد القلوب الرحيمة | حالة خاصة

اختفاء مهاجر مغربي سابق بليبيا في ظروف غامضة و الأم تناشد القلوب الرحيمة

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو مواطن من مراكش طالع ليه الدم يكشف الحالة المزرية للمسبح البلدي المحاميد بمراكش فيه الجران..مافيهش الماء والبيبان مهرسين‎ | بووز
منذ 21 دقيقة

بالفيديو مواطن من مراكش طالع ليه الدم يكشف الحالة المزرية للمسبح البلدي المحاميد بمراكش ''فيه

رسميا وبالوثيقة...وزارة الصحة تنقل طبيب الفقراء لتارودانت | مجتمع

رسميا وبالوثيقة...وزارة الصحة تنقل طبيب الفقراء لتارودانت

زوج يوجه طعنات قاتلة لزوجته وابنهما ويرسلهما في حالة حرجة للمستعجلات بإقليم اشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

زوج يوجه طعنات قاتلة لزوجته وابنهما ويرسلهما في حالة حرجة للمستعجلات بإقليم اشتوكة أيت بها

صورة برلماني مغربي شاب راكب على سيارة فاخرة دايرا كثر من 300 مليون تشعل الفيسبوك | بوليتيك

صورة برلماني مغربي شاب راكب على سيارة فاخرة دايرا كثر من 300 مليون تشعل الفيسبوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.