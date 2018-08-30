 صورة برلماني مغربي شاب راكب على سيارة فاخرة دايرا كثر من 300 مليون تشعل الفيسبوك ﻿
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صورة برلماني مغربي شاب راكب على سيارة فاخرة دايرا كثر من 300 مليون تشعل الفيسبوك

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 13:01 صورة برلماني مغربي شاب راكب على سيارة فاخرة دايرا كثر من 300 مليون تشعل الفيسبوك | بوليتيك
صورة برلماني مغربي شاب راكب على سيارة فاخرة دايرا كثر من 300 مليون تشعل الفيسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، صورة مثيرة، قيل إنها لبرلماني مغربي شاب ''ي.ر''، يمتلك سيارة من نوع بنتلي كونتينونتال تبلغ قيمتها أكثر من 320 مليون سنتيم.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، صورة مثيرة، قيل إنها لبرلماني مغربي شاب ''ي.ر''، يمتلك سيارة من نوع بنتلي كونتينونتال تبلغ قيمتها أكثر من 320 مليون سنتيم.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة، حيث تباينت الآراء بخصوصها، بين معجب بها ومؤكد أن هذا البرلماني الشاب ينتمي لأسرة غنية وبالتالي فإن امتلاكه لهذه السيارة يعتبر أمرا عاديا، وبين رافض ومعبر عن استيائه، مؤكدين أن هذا البرلماني عليه تجنب التقاط صور مشابهة.

ومن جهة أخرى، عبر آخرون عن دهشتهم الكبيرة من سعر السيارة، مؤكدين أن امتلاك هذا البرلماني ابن سياسي شهير وبالتالي فإن امتلاكه لهذه السيارة، قد يجعل البعض يطرح مجموعة من التساؤلات.

‫شوف تيفي

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صورة برلماني مغربي شاب راكب على سيارة فاخرة دايرا كثر من 300 مليون تشعل الفيسبوك شوف تيفي تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الخميس صورة مثيرة قيل إنها لبرلماني مغربي شاب ي.ر يمتلك سيارة من نوع بنتلي كونتينونتال تبلغ قيمتها أكثر من 320 مليون سنتيم. وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة حيث تباينت الآراء بخصوصها بين معجب بها ومؤكد أن هذا البرلماني الشاب ينتمي لأسرة غنية وبالتالي فإن امتلاكه لهذه السيارة يعتبر أمرا عاديا وبين رافض ومعبر عن استيائه مؤكدين أن هذا البرلماني عليه تجنب التقاط صور مشابهة. ومن جهة أخرى عبر آخرون عن دهشتهم الكبيرة من سعر السيارة مؤكدين أن امتلاك هذا البرلماني ابن سياسي شهير وبالتالي فإن امتلاكه لهذه السيارة قد يجعل البعض يطرح مجموعة من التساؤلات. المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي سيارة البرلماني

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